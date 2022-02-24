В Украине решается судьба Европы. Зеленский обратился к лидерам ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС — участников чрезвычайного заседания Европейского совета помочь Украине и остановить агрессора.
Следует понимать, что в Украине решается судьба Европы.
Если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше.
Если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше.
Зеленский призывает немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, лишить его средств для продолжения агрессии.
Отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии Украины вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН.
Наши люди гибнут за свободу Украины и Европы. Мы долго ждали у открытых дверей. Мы спросили о членстве в НАТО — ответа не услышал.
Наши люди гибнут за свободу Украины и Европы. Мы долго ждали у открытых дверей. Мы спросили о членстве в НАТО — ответа не услышал.
В настоящее время наша страна нуждается в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях.
Напомним, что Байден в своем выступлении рассказал о новых санкциях против России.