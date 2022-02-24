В Украине решается судьба Европы. Зеленский обратился к лидерам ЕС

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 февраля 2022, 23:54
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