В Україні вирішується доля Європи. Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС — учасників надзвичайного засідання Європейської ради допомогти Україні та зупинити агресора.

Варто розуміти, що в Україні вирішується доля Європи.

Якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі.

Зеленський закликає негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії.

Відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти армії України озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН.

Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО — відповіді не почув.

Нині наша країна потребує міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій.

Нагадаємо, що Байден у своєму виступі розповів про нові санкції проти Росії.