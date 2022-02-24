В Україні вирішується доля Європи. Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Лютого 2022, 23:54
зеленський просить допомогти єс

Більше новин
загальна мобілізація
Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Що це означає
Що робити під час обстрілів
Що робити, якщо поруч обстріли: інструкції від Служби безпеки України
Польща приймає біженців
Світ продовжує підтримувати: як Польща приймає біженців з України
Єфросиніна звернулася до російських зірок
Не вірте фашистській пропаганді. Маша Єфросиніна звернулася до російських зірок
Дивитись більше

Матеріали по темі

загальна мобілізація
Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Що це означає
Що робити під час обстрілів
Що робити, якщо поруч обстріли: інструкції від Служби безпеки України
Польща приймає біженців
Світ продовжує підтримувати: як Польща приймає біженців з України
Єфросиніна звернулася до російських зірок
Не вірте фашистській пропаганді. Маша Єфросиніна звернулася до російських зірок

Відео
Єфросиніна звернулася до російських зірок

Не вірте фашистській пропаганді. Маша Єфросиніна звернулася до російських зірок
заява Байдена 24.02.2022
Нові санкції проти Росії: головні тези з виступу Байдена
Сергій Притула звернувся до українців відео
Зробимо все, щоб ви відчули нашу підтримку! Сергій Притула звернувся до українців
Протести України проти війни в Україні
Ні війні! Як світ підтримує Україну — розповідаємо про протести
0:03:43
Обстріли в Україні 24 лютого
Актуальне зведення з поля бою: що відомо про російський наступ
В Україні вирішується доля Європи. Зеленський звернувся до лідерів ЄС
Відбили Маріуполь, Щастя та Чернігів. Як ЗСУ стримують наступ ворога
0:02:40
Харківщина, збитий танк
Перші “трофеї”: журналістам показали підбитий російський танк під Харковом
0:03:11
Європейські країни, західні країни
Росія пішла шляхом війни. Реакція світової спільноти
0:01:25
Резніков
Термінове звернення міністра оборони України Олексія Резнікова
0:16:42
Володимир Зеленський, президент
Здати кров і долучитися до оборони: нове звернення Зеленського
Більше відео
загальна мобілізація
Читати далі
Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Що це означає
Що робити під час обстрілів
Читати далі
Що робити, якщо поруч обстріли: інструкції від Служби безпеки України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь