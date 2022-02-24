Світ

Ні війні! Як світ підтримує Україну — розповідаємо про протести

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Лютого 2022, 20:02
Протести України проти війни в Україні

Більше відео
заява Байдена 24.02.2022
Нові санкції проти Росії: головні тези з виступу Байдена
0:03:11
Європейські країни, західні країни
Росія пішла шляхом війни. Реакція світової спільноти
0:03:26
Коронавірус у світі
У Британії скасовують останні коронавірусні обмеження? Новини пандемії у світі
0:01:30
Кулеба в ООН
Україна не буде розробляти ядерну зброю! Заява Дмитра Кулеби на засіданні Генасамблеї ООН
Дивитись більше

Останні відео
Єфросиніна звернулася до російських зірок

Не вірте фашистській пропаганді. Маша Єфросиніна звернулася до російських зірок
заява Байдена 24.02.2022
Нові санкції проти Росії: головні тези з виступу Байдена
Протести України проти війни в Україні
Ні війні! Як світ підтримує Україну — розповідаємо про протести
0:03:43
Обстріли в Україні 24 лютого
Актуальне зведення з поля бою: що відомо про російський наступ
Ні війні! Як світ підтримує Україну — розповідаємо про протести
Відбили Маріуполь, Щастя та Чернігів. Як ЗСУ стримують наступ ворога
0:02:40
Харківщина, збитий танк
Перші “трофеї”: журналістам показали підбитий російський танк під Харковом
0:03:11
Європейські країни, західні країни
Росія пішла шляхом війни. Реакція світової спільноти
0:01:25
Резніков
Термінове звернення міністра оборони України Олексія Резнікова
0:16:42
Володимир Зеленський, президент
Здати кров і долучитися до оборони: нове звернення Зеленського
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, що він передбачає і що треба знати
Більше відео
заява Байдена 24.02.2022
Читати далі
Нові санкції проти Росії: головні тези з виступу Байдена
Обстріли в Україні 24 лютого
Читати далі
Актуальне зведення з поля бою: що відомо про російський наступ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь