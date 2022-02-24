Ні війні! Як світ підтримує Україну — розповідаємо про протести

Події в Україні 24 лютого не залишили байдужим світ. Хотілося б, щоб це був нічний жах і ми вранці прокинулися в мирній Україні, але ні. Це сталося. Найгірше, що могло бути.

Росія почала наступ на Україну ще о четвертій ранку. Бойові дії та обстріли тривають у різних куточках України. Горять військові та стратегічні об’єкти. Є поранені як серед військових, так і серед цивільних.

По всьому світові людям не байдужа доля України. На її підтримку проходять мітинги та протести в різних країнах.

Великобританія

В Лондоні під російським посольством проходять мітинги від небайдужих українців та росіян.

Люди стоять з великим написом: “Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за Вами, леді та джентльмени”.

24 лютого протест проходить на Даунінг-стріт.

Фінляндія

У столиці Фінляндії Гельсінкі люди крокують вулицями під українськими прапорами та співають гімн нашої держави.

У руках тримають плакати з написом Stand with Ukraine та кричать: “Слава Україні!”

А також можна побачити написи: “Поки ти читаєш це, російська армія бомбить мій дім”.

Естонія

У Таллінні теж підтримують Україну. Жителі України та естонці, які нам співчувають, виходять на протести та хочуть влаштувати ходу підтримки. Мітинг проходить під посольством Росії.

Франція

У Парижі також відбувається протест під посольством Росії. Люди стоять з українськими прапорами. А громадянка Росії дуже агресивно висловилася щодо війни. Вона підтримує Україну та просить Росію зупинитися.

Також протести відбуваються у Берліні, Римі, Тель-Авіві та Грузії.

Протести в Росії

Росія теж починає виходити на мітинги. Долучилися до протестів різні міста країни, зокрема Пітер та Москва.

Біля Пушкінського метро в Москві зібралося багато людей. Але людей розганяють та затримують. Нині затримали близько 150 осіб.

Нагадуємо, що українським військовим потрібна твоя підтримка. Допомогти може кожен, раніше ми розповідали, де можна здати кров в Києві.