Кожен може допомогти: де можна здати кров в Києві

Під час свого брифінгу президент Володимир Зеленський закликав громадян здати кров, адже її критично не вистачає. У нас є поранені як серед військових, так і серед цивільних, які потребують донорської крові.

Якщо у вас немає супутніх хвороб, які не дозволяють бути донором, закликаємо вас здати кров.

Стати донором може будь-який дієздатний громадянин віком від 18 років, який пройшов відповідне медобстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ.

При собі треба мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Де здати кров у Києві

Правий берег:

вул. Максима Берлінського, 12 (з 8:00 до 16:00) — заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити;

вул. Миколи Пимоненка, 8 (з 8:00 до 16:00) — заготівля донорської крові,

Лівий берег:

вул. Петра Запорожця, 26 (з 8:00 до 16:00) — заготівля донорської крові.

Попередній запис не потрібен.

Що потрібно для того, щоб здати кров

Бажано підготуватися до донорства:

за 72 години не слід приймати ліки, які розріджують кров (аспірин, анальгін);

за 48 годин не можна вживати алкогольні напої;

за дві години до донації утриматись від паління;

перед донацією потрібно приймати легку їжу (утриматись від вживання смаженого, гострого, солоного, копченого, виключити з раціону банани, яйця, молочні продукти та масло).

Нагадуємо, що в Києві ввели комендантську годину.