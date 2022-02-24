Кожен може допомогти: де можна здати кров в Києві

Під час свого брифінгу президент Володимир Зеленський закликав громадян здати кров, адже її критично не вистачає. У нас є поранені як серед військових, так і серед цивільних, які потребують донорської крові.
Якщо у вас немає супутніх хвороб, які не дозволяють бути донором, закликаємо вас здати кров.
Стати донором може будь-який дієздатний громадянин віком від 18 років, який пройшов відповідне медобстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ.
При собі треба мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.
Правий берег:
Лівий берег:
Попередній запис не потрібен.
Бажано підготуватися до донорства:
Нагадуємо, що в Києві ввели комендантську годину.