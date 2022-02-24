У Києві вводять комендантську годину: що відомо

У Києві запроваджують комендантську годину. Вона діятиме з 22:00 до 07:00. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram-каналі.

Це — вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану необхідний задля безпеки мешканців столиці, — пояснив він.

Водночас Кличко повідомив, що станції метрополітену в цілодобовому режимі будуть доступні як укриття для населення.

Очільник столиці закликав киян вчасно повертатися додому, пересуватися містом лише у разі крайньої потреби й обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу.

Раніше ми розповідали про те, що робити у разі спрацювання сирен та як убезпечити себе киянам.

Нагадаємо, ранком 24 лютого Росія напала на Україну. Війська РФ почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.