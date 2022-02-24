У Києві вводять комендантську годину: що відомо

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 24 Лютого 2022, 17:21
Київ вечірній
Фото: Pexels

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