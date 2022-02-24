В Киеве вводят комендантский час: что известно

В Киеве вводят комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 07:00. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram-канале.

Это — вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения необходимый для безопасности жителей столицы, — пояснил он.

В то же время Кличко сообщил, что станции метрополитена будут доступны в круглосуточном режиме как укрытие для населения.

Глава столицы призвал киевлян вовремя возвращаться домой, передвигаться по городу только в случае крайней необходимости и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ранее мы рассказывали о том, что делать при срабатывании сирен и как обезопасить себя киевлянам.

Напомним, утром 24 февраля Россия напала на Украину. Войска РФ начали активные действия. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе в Киеве. Из-за прямого военного вторжения РФ на всей территории Украины вводится военное положение.