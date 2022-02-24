Актуальне зведення з поля бою: що відомо про російський наступ

Російські війська завдають ракетних ударів по військових та стратегічних об’єктах. Цілять по складах з боєприпасами, аеродромах, військових частинах, і навіть випустили ракети по мирних містах.

Ворог атакує зі сторони Білорусі, Росії, Криму та невизнаного Придністров’я. Тільки до обіду завдали 30 ударів крилатими ракетами Калібр. Б’ють з Градів, танків, використовують авіацію.

Харків

Росія запустила ракети Смерч. Потужні вибухи пролунали у місті о п’ятій ранку неподалік виїзду з міста в бік Росії.

Мешканці кажуть, що пробули у бомбосховищі близько півтори години.

Київ та область

Російські військові атакували передмістя Києва. Кілька ударів завдали по військових частинах у Броварах.

В Обухівському районі збили український літак. П’ятеро людей загинули.

Також бої не обійшли стороною Гостомель. Наші військові збили кілька ворожих гвинтокрилів та один літак. Кілька снарядів впали на Рибальському острові.

Одещина

Під удар потрапила військова частина у селі Липецькому: загинуло 18 людей, 10 військових поранено.

У самій Одесі ракети розірвалися у кількох районах, в деяких масивах було оголошено евакуацію.

Вінниччина

Палають військові склади у Калинівці, їх підірвали за допомогою безпілотників. Один армієць загинув на місці, ще один — у лікарні від тяжких травм. Ще 25 бійців травмовано.

Також ведеться напружена боротьба біля Чорнобильської АЕС. Там розміщене сховище ядерних відходів. Якщо окупанти його зруйнують, постраждає Україна, Білорусь та країни ЄС. Наші Збройні Сили докладають усіх зусиль для оборони.

Нагадаємо, що у Києві ввели комендантську годину.