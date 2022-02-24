Україна

Актуальне зведення з поля бою: що відомо про російський наступ

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 24 Лютого 2022, 18:15

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Вікна-новини. Випуск від 24.02.2022 (11:30)
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