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Перші “трофеї”: журналістам показали підбитий російський танк під Харковом

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 24 Лютого 2022, 16:08
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Вікна-новини. Випуск від 24.02.2022 (11:30)
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