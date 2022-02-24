Перші “трофеї”: журналістам показали підбитий російський танк під Харковом

За оперативною інформацією Генштабу Збройних Сил України, на Харківському напрямку тривають запеклі бої. На об’їзній дорозі Харкова спалено чотири танки російських окупантів.

Коло них розклали “трофеї” — російські однострої, книги армійців (зокрема, Битва за Новоросію та Загальновійськові статути Збройних Сил РФ), російські сухпайки.

Поряд — розстріляна автівка цивільних. Люди намагалися виїхати з міста й потрапили під обстріл. На жаль, не минулося без загиблих.

Околиці міста росіяни обстріляли рано вранці. По Харкову війська РФ вдарили зі Смерчів. Від потужних вибухів городяни здригнулися о п’ятій ранку. У мікрорайоні П’ятихатки, це виїзд із міста, ракети влучили в асфальт біля церкви.

— Такий гуркіт, сильно бабахало тричі, а потім — тиша. І знову три рази. Так відбувалося п’ять разів поспіль. Потім вщухло. О сьомій ранку знову почало бахкати. У бомбосховищі ми провели десь годину-півтори, — розповідає місцевий мешканець Ігор.

Всі одразу почали стрибати до автівок — з дітьми, з сумками. Було незрозуміло, що робити, — додає ще один мешканець Харкова Олег.

У найближчий будинок ракета влучила у дах і пробила кілька поверхів. 26-річний чоловік зазнав поранення в ногу. Його забрала “швидка”. Сусіди нижче ховалися у підвалі.

— Сусід згори — молодець. Він мав поранення ноги, крові було багато в під’їзді. Але він біг поверхами, стукав у двері, кричав, що обстріл, щоб евакуювалися кудись. Добіг до п’ятого поверху, там його швидка забрала, — розповів харків’янин Михайло Щербаков.

Нагадаємо, ранком 24 лютого Росія напала на Україну. Війська РФ почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.

Більше про те, що передбачає воєнний стан та які обмеження запроваджуються, читай за посиланням.