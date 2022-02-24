Первые “трофеи”: журналистам показали подбитый российский танк под Харьковом

По оперативной информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. На объездной дороге Харькова сожжены четыре танка российских оккупантов.

Около них разложили “трофеи” — российскую форму, книги армейцев (в частности, Битва за Новороссию и Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ), российские сухпайки.

Рядом — расстрелянный гражданский автомобиль. Люди пытались уехать из города и попали под обстрел. К сожалению, не обошлось без погибших.

Окрестности города россияне обстреляли ранним утром. По Харькову войска РФ ударили из Смерчей. От мощных взрывов горожане вздрогнули в пять утра. В микрорайоне Пятихатки, это выезд из города, ракеты попали в асфальт возле церкви.

— Такой грохот, сильно бабахало трижды, а потом тишина. И снова три раза. Так происходило пять раз. Потом утихло. В семь утра снова начало бахать. В бомбоубежище мы провели около часа-полтора, — рассказывает местный житель Игорь

Все сразу начали прыгать по машинам — с детьми, с сумками. Было непонятно, что делать, — добавляет житель Харькова Олег.

В ближайшее здание ракета попала в крышу и пробила несколько этажей. 26-летний мужчина получил ранение в ногу. Его забрала “скорая”. Соседи этажами ниже скрывались в подвале.

— Сосед сверху молодец. У него было ранение ноги, крови было много в подъезде. Но он бежал по этажам, стучал в двери, кричал, что обстрел, чтобы людям эвакуироваться куда-то. Добежал до пятого этажа, там его скорая забрала, — рассказал харьковчанин Михаил Щербаков.

Напомним, утром 24 февраля Россия напала на Украину. Войска РФ начали активные действия. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе в Киеве. Из-за прямого военного вторжения РФ на всей территории Украины вводится военное положение.

Больше о том, что предполагает военное положение и какие ограничения вводятся, читай по ссылке.