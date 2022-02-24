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Первые “трофеи”: журналистам показали подбитый российский танк под Харьковом

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 24 февраля 2022, 16:08
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Вікна-новини. Выпуск от 24.02.2022 (11:30)
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