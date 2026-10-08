Як діяти в транспорті під час обстрілів: у МВС пояснили

У Міністерстві внутрішніх справ надали рекомендації, як під час російських обстрілів діяти в громадському транспорті та за кермом, якщо поблизу немає укриття, а також пояснили, чому ховатися під мостом небезпечно.
Рекомендації оприлюднила пресслужба відомства.
Як діяти в транспорті під час обстрілів
У МВС зазначають, що транспорт не може бути укриттям під час атак. Тому варто максимально швидко покинути транспортний засіб і знайти безпечніше місце.
У громадському транспорті рекомендовано попросити водія зупинитися, після чого швидко покинути цей автобус або інший вид транспорту, та надалі тримати велику відстань від дороги або будь-яких споруд, які можуть обвалитися унаслідок удару.
Якщо обстріл застав під час керування, не варто намагатися втекти від нього на швидкості. У МВС рекомендують зупинитися, покинути автівку та шукати найближче безпечне заглиблення, у якому можна сховатися. Автівка не захистить від уламків, а також може загорітися.
Також у відомстві пояснюють, що міст або естакада не є безпечним місцем для сховку. Удар може спричинити обвал мосту або часткове руйнування.
Крім того, якщо доводиться їхати територією активних бойових дій, навіть минулих — не роби зупинок на узбіччі, оскільки можна натрапити на вибухонебезпечні предмети. Також варто уважно слідкувати за попереджувальними знаками на місцевості.
Якщо під час обстрілу поруч немає укриття
- знайди найближче заглиблення і лягай обличчям до землі;
- схрести ноги і прикрий голову руками;
- заплющ очі, відкрий рот;
- дитину необхідно прикрити своїм тілом;
- не піднімай голову, якщо нема нагальної потреби;
- перейди до найближчого укриття, коли з’явиться така можливість.
Раніше в ДСНС дали відповідь, чи можна втекти від вибухової хвилі.
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