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Як діяти в транспорті під час обстрілів: у МВС пояснили

Марина Слизовська, редакторка сайту 08 Жовтня 2026, 12:00 2 хв.
що робити під час обстрілів за кермом
Фото Facebook ДСНС України

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