Як діяти в транспорті під час обстрілів: у МВС пояснили

У Міністерстві внутрішніх справ надали рекомендації, як під час російських обстрілів діяти в громадському транспорті та за кермом, якщо поблизу немає укриття, а також пояснили, чому ховатися під мостом небезпечно.

Рекомендації оприлюднила пресслужба відомства.

Як діяти в транспорті під час обстрілів

У МВС зазначають, що транспорт не може бути укриттям під час атак. Тому варто максимально швидко покинути транспортний засіб і знайти безпечніше місце.

У громадському транспорті рекомендовано попросити водія зупинитися, після чого швидко покинути цей автобус або інший вид транспорту, та надалі тримати велику відстань від дороги або будь-яких споруд, які можуть обвалитися унаслідок удару.

Якщо обстріл застав під час керування, не варто намагатися втекти від нього на швидкості. У МВС рекомендують зупинитися, покинути автівку та шукати найближче безпечне заглиблення, у якому можна сховатися. Автівка не захистить від уламків, а також може загорітися.

Також у відомстві пояснюють, що міст або естакада не є безпечним місцем для сховку. Удар може спричинити обвал мосту або часткове руйнування.

Крім того, якщо доводиться їхати територією активних бойових дій, навіть минулих — не роби зупинок на узбіччі, оскільки можна натрапити на вибухонебезпечні предмети. Також варто уважно слідкувати за попереджувальними знаками на місцевості.

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Якщо під час обстрілу поруч немає укриття

знайди найближче заглиблення і лягай обличчям до землі;

схрести ноги і прикрий голову руками;

заплющ очі, відкрий рот;

дитину необхідно прикрити своїм тілом;

не піднімай голову, якщо нема нагальної потреби;

перейди до найближчого укриття, коли з’явиться така можливість.

Раніше в ДСНС дали відповідь, чи можна втекти від вибухової хвилі.

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