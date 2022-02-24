Актуальные сведения с поля боя: что известно о наступлении России

Российские войска наносят ракетные удары по военным и стратегическим объектам Украины. Целятся в склады с боеприпасами, по аэродромам, воинским частям, и даже выпустили ракеты по мирным городам.

Враг атакует со стороны Беларуси, России, Крыма и непризнанного Приднестровья. Только до обеда российские военные нанесли 30 ударов крылатыми ракетами Калибр. Бьют из Градов, танков, используют авиацию.

Харьков

Россия запустила ракеты Смерч. Мощные взрывы прогремели в городе в пять утра около выезда из города в сторону России.

Жители говорят, что пробыли в бомбоубежище около полутора часов.

Киев и область

Российские военные атаковали пригород Киева. Несколько ударов нанесли по военным частям в Броварах.

В Обуховском районе сбили украинский самолет. Пять человек погибли.

Также бои не обошли стороной Гостомель. Наши военные сбили несколько вражеских вертолётов и один самолет. Несколько снарядов упали на Рыбацком острове.

Одесская область

Под удар попала военная часть в селе Липецком, погибли 18 человек, 10 военных ранены.

В самой Одессе ракеты разорвались в нескольких районах, в некоторых массивах была объявлена ​​эвакуация.

Винница

Пылают военные склады в Калиновке, их взорвали с помощью беспилотников. Один украинский военный погиб на месте, еще один — в больнице от тяжелых травм. Еще 25 бойцов травмированы.

Также ведется напряженная борьба на Чернобыльской АЭС. Там находится хранилище ядерных отходов. Если оккупанты его разрушат, пострадает Украина, Беларусь и страны ЕС. Наши Вооруженные Силы прилагают все усилия для обороны.

Напомним, что в Киеве был введен комендантский час.