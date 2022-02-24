Каждый может помочь: где можно сдать кровь в Киеве

В ходе брифинга президент Владимир Зеленский призвал граждан сдать кровь, ведь ее критически не хватает. У нас есть раненые как среди военных, так и среди гражданских, нуждающихся в донорской крови.

Если у вас нет сопутствующих болезней, не позволяющих быть донором, призываем вас сдать кровь.

Стать донором может любой дееспособный гражданин от 18 лет, прошедший соответствующее медобследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом.

При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Где сдать кровь в Киеве

Правый берег:

ул. Максима Берлинского, 12 (с 8:00 до 16:00) — заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты;

ул. Николая Пимоненко, 8 (с 8:00 до 16:00) — заготовка донорской крови.

Левый берег:

ул. Петра Запорожца, 26 (с 8:00 до16:00) — заготовка донорской крови.

Предварительная запись не требуется.

Что нужно для того, чтобы сдать кровь

Желательно подготовиться к донорству:

за 72 часа не следует принимать лекарства, разжижающие кровь (аспирин, анальгин);

за 48 часов нельзя употреблять алкогольные напитки;

за два часа до донации воздержаться от курения;

перед донацией следует принимать легкую пищу (воздержаться от употребления жареного, острого, соленого, копченого, исключить из рациона бананы, яйца, молочные продукты и масло).

Напоминаем, что в Киеве ввели комендантский час.