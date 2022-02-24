Каждый может помочь: где можно сдать кровь в Киеве

В ходе брифинга президент Владимир Зеленский призвал граждан сдать кровь, ведь ее критически не хватает. У нас есть раненые как среди военных, так и среди гражданских, нуждающихся в донорской крови.
Если у вас нет сопутствующих болезней, не позволяющих быть донором, призываем вас сдать кровь.
Стать донором может любой дееспособный гражданин от 18 лет, прошедший соответствующее медобследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом.
При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Правый берег:
Левый берег:
Предварительная запись не требуется.
Желательно подготовиться к донорству:
Напоминаем, что в Киеве ввели комендантский час.