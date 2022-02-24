Нет войне! Как мир поддерживает Украину — рассказываем о протестах

События в Украине 24 февраля не оставили мир безразличным. Хотелось бы, чтобы это был ночной кошмар и мы утром проснулись в мирной Украине, но нет. Это произошло. Худшее, что можно было представить.

Россия начала наступление на Украину еще в четыре утра. Боевые действия и обстрелы продолжаются в разных частях Украины. Горят военные и стратегические объекты. Есть раненые как среди военных, так и среди гражданских.

По всему миру людям небезразлична судьба Украины. На ее поддержку проходят митинги и протесты в разных странах.

Великобритания

В Лондоне под российским посольством проходят митинги от небезразличных украинцев и россиян.

Люди стоят с большой надписью: “Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за Вами, леди и джентльмены”.

24 февраля протест проходит на Даунинг-стрит.

Финляндия

В столице Финляндии Хельсинки люди шагают по улицам под украинскими флагами и поют гимн нашего государства.

В руках держат плакаты с надписью Stand with Ukraine и кричат: “​​Слава Украине!”

А также можно увидеть надписи: “Пока ты читаешь это, русская армия бомбит мой дом”.

Эстония

В Таллине тоже поддерживают Украину. Жители Украины и эстонцы, которые нам сочувствуют, выходят на протесты и хотят устроить шествие поддержки. Митинг проходит у посольства России.

Франция

В Париже также проходит протест под посольством Росси. Люди стоят с украинскими флагами. А гражданка России очень агрессивно высказалась по поводу войны. Она поддерживает Украину и просит Россию остановиться.

Также протесты проходят в Берлине, Риме, Тель-Авиве и Грузии.

Протесты в России

Россия тоже начинает выходить на митинги. Присоединились к протестам разные города страны, в частности Питер и Москва.

У Пушкинского метро в Москве собралось много людей. Но людей разгоняют и задерживают. В настоящее время задержаны около 150 человек.

Напоминаем, что украинским военным нужна твоя поддержка. Помочь может каждый, ранее мы рассказывали, где можно сдать кровь в Киеве.