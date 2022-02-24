Нові санкції проти Росії: головні тези з виступу Байдена

Президент США Джо Байден виступив з брифінгом, у якому розповів про нові санкції проти Російської Федерації.
Головні тези виступу Байдена:
Будь-яка країна, яка підтримає агресію проти України, буде заплямована.
Будь-яка країна, яка підтримає агресію проти України, буде заплямована.
— Санкції, які ми пропонуємо, стосуються всіх банків. Вони матимуть більші наслідки, ніж відключення Росії від SWIFT, — повідомляє Байден.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про протести у світі проти війни в Україні.