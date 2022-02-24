Нові санкції проти Росії: головні тези з виступу Байдена

Президент США Джо Байден виступив з брифінгом, у якому розповів про нові санкції проти Російської Федерації.

Головні тези виступу Байдена:

Путін агресор. Він вибрав війну. І зараз його країна зіткнеться із наслідками.

Ми припинимо здатність фінансувати та збільшувати війська РФ.

США запроваджують потужні санкції та експортні обмеження проти Росії.

“Ми обмежимо здатність влади Росії діяти в доларах, євро і єні… Введено санкції проти банків, які володіють активами на трильйон доларів, і відключимо банки від фінансової системи, включаючи ВТБ, який має $250 млрд активів”.

НАТО активізувало план у відповідь на військову агресію РФ. Він дозволяє розміщувати зброю там, де це необхідно.

Вчора я говорив із Зеленським. Хочу запевнити вас, що США та НАТО підтримуватимуть народ України. Надаватимемо гуманітарну допомогу. Російська пропаганда намагалася приховати правду та заявити про успіх своєї операції.

Весь світ бачить, що Путін та його союзники у Кремлі ніколи не переймалися безпекою. Він хоче побудувати імперію, використовуючи корупцію та важелі впливу.

Будь-яка країна, яка підтримає агресію проти України, буде заплямована.

— Санкції, які ми пропонуємо, стосуються всіх банків. Вони матимуть більші наслідки, ніж відключення Росії від SWIFT, — повідомляє Байден.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про протести у світі проти війни в Україні.