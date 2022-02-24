Новые санкции против России: главные тезисы по выступлению Байдена

Президент США Джо Байден выступил с брифингом, в котором рассказал о новых санкциях против Российской Федерации.

Главные тезисы выступления Байдена:

Путин агрессор. Он выбрал войну. И сейчас его страна столкнется с последствиями.

Мы прекратим способность финансировать и увеличивать войска РФ.

США вводят мощные санкции и экспортные ограничения против России.

“Мы ограничим способность властей России действовать в долларах, евро, йене… Введены санкции против банков, которые владеют активами на триллион долларов, и отключим банки от финансовой системы, включая ВТБ, у которого $250 млрд активов”.

НАТО активизировало план в ответ на военную агрессию РФ. Он позволяет размещать оружие там, где это необходимо.

Вчера я говорил с Зеленским. Хочу заверить вас, что США и НАТО будут поддерживать народ Украины. Будем предоставлять гуманитарную помощь. Российская пропаганда пыталась скрыть правду и заявить об успехе своей операции.

Весь мир видит, что Путин и его союзники в Кремле никогда не переживали о безопасности. Он хочет построить империю, используя коррупцию и рычаги влияния.

Любая страна, которая поддержит агрессию против Украины, будет запятнана.

— Санкции, которые мы предлагаем, касаются всех банков. Они будут иметь большие последствия, чем отключение России от SWIFT, сообщает Байден.

Напомним, ранее мы рассказывали о протестах в мире против войны в Украине.