Новые санкции против России: главные тезисы по выступлению Байдена

Президент США Джо Байден выступил с брифингом, в котором рассказал о новых санкциях против Российской Федерации.
Главные тезисы выступления Байдена:
Любая страна, которая поддержит агрессию против Украины, будет запятнана.
Любая страна, которая поддержит агрессию против Украины, будет запятнана.
— Санкции, которые мы предлагаем, касаются всех банков. Они будут иметь большие последствия, чем отключение России от SWIFT, сообщает Байден.
Напомним, ранее мы рассказывали о протестах в мире против войны в Украине.