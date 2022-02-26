Миру нужна свободная и суверенная Украина: Борис Джонсон призвал россиян остановить войну

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в конце второго дня широкомасштабной войны решил поддержать украинцев, напомнив, что народ Соединенного королевства полностью находится на нашей стороне.

Сцены, которые разворачиваются на улицах Украины – это не что иное, как трагедия.

Джонсон говорит, что прошло поколение или даже больше с тех пор, как мы были свидетелями такого кровопролития в Европе. Мы все надеялись больше не увидеть такого снова, когда молодых отважных воинов и невинных граждан убивают, а танки грохочут по городам, и ракеты сыпятся с неба.

Народ Великобритании на стороне своих украинских братьев и сестер в этой борьбе против этого неоправданного нападения на вашу родную землю.

Мы отдаем честь заядлой отваге и патриотизму вашего правительства, армии и людей.

Это трагедия для Украины и это трагедия для России. Однако действия Путина ведут к полной изоляции, подведя все остальное население.

Встретившись лицом с ненужной и кровопролитной войной, стоившей бесчисленное количество жизней невинных украинцев, политики пока решили бороться с помощью мощных экономических санкций.

Борис Джонсон обратился к русским на русском, сказав что не верит, что это война от их имени.

Эта трагедия должна и будет окончена. Потому что миру нужна свободная и суверенная Украина. Слава Украине!

Напомним, ранее Владимир Зеленский подвел итоги второго дня войны и сообщил, что мы боремся как во многих городах Украины, так и на дипломатическом фронте.