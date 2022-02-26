Новейшее оружие и $600 млн. США оказывают Украине мощную поддержку

В ночь на субботу, 26 февраля, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал решение о предоставлении Украине мощной финансовой помощи и новейшего оружия.
Соответствующее решение было зарегистрировано в Федеральном реестре актов, передает Европейская правда.
Как стало известно, Соединенные Штаты выделят Украине поддержку в 600 млн долларов, которая будет разделена на две части.
Европейская правда пишет, что вероятнее всего это означает, что официальный Киев должен согласовывать с Вашингтоном цели использования второй части средств.
Ранее подобную поддержку со стороны Вашингтона Украина использовала для закупки оружия.
Добавим, что оружие в Украину передавали самолетами, однако такой вариант нынче невозможен из-за закрытия неба над территорией нашего государства. Кроме того, украинские аэродромы нередко становятся мишенью для российских обстрелов.
Напомним, накануне страны ЕС согласовали персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова из-за нападения на территорию Украины.