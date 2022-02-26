Новейшее оружие и $600 млн. США оказывают Украине мощную поддержку

В ночь на субботу, 26 февраля, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал решение о предоставлении Украине мощной финансовой помощи и новейшего оружия.

Соответствующее решение было зарегистрировано в Федеральном реестре актов, передает Европейская правда.

Как стало известно, Соединенные Штаты выделят Украине поддержку в 600 млн долларов, которая будет разделена на две части.

$350 млн будет выделено в виде так называемой “поддержки безопасности” (включает оружие, военное оборудование и боеприпасы, а также услуги по безопасности в случае необходимости);

$250 млн — в виде целевого безвозвратного финансирования “в случае признания важности для интересов по безопасности США”.

Европейская правда пишет, что вероятнее всего это означает, что официальный Киев должен согласовывать с Вашингтоном цели использования второй части средств.

Ранее подобную поддержку со стороны Вашингтона Украина использовала для закупки оружия.

Добавим, что оружие в Украину передавали самолетами, однако такой вариант нынче невозможен из-за закрытия неба над территорией нашего государства. Кроме того, украинские аэродромы нередко становятся мишенью для российских обстрелов.

Напомним, накануне страны ЕС согласовали персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова из-за нападения на территорию Украины.