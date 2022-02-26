Народ Украины уже заслужил получить членство в ЕС: новое заявление Зеленского

В ходе брифинга 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Евросоюзе, особенно после такой отважной обороны Киева.

Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага.

Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются именно нашей армией. Однако президент напоминает, что бои продолжаются во многих городах и районах нашего государства, но мы знаем, что мы защищаем. Страну, землю, будущее детей.

На наших улицах, в небе Киева, в Василькове, в Вышгороде, даже в окрестных полях продолжалось настоящее сражение за Киев.

Владимир Зеленский говорит, что враг применил против нас все: ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант. Оккупанты бьют по жилым кварталам, в том числе из реактивной артиллерии, пытаются разрушить энергетические объекты.

У них очень подлая тактика.

Зеленский добавил, что разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома – это окончательный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие.

Народ Украины уже заслужил и вправе получить членство в Евросоюзе. Это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны.

Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС.

Президент сообщил, что уже обсудил этот вопрос сегодня с Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляен, Эммануэлем Макроном. Он подчеркивает, что это будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны.

Антивоенная коалиция действует – в Украину идет оборонительное оружие и оборудование.

Зеленский добавил, что мы имеем почти полную поддержку стран ЕС по отключению России от SWIFT и президент надеется, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение.

Нам хватает мужества защищать свою Родину, защищать Европу, – отметил Зеленский.

Напоминание украинцам

Президент подчеркнул, что каждому украинцу нужно помнить одно. Если можете останавливать и уничтожать оккупантов – делайте это.

Все, кто может вернуться в Украину – возвращайтесь, чтобы защитить Украину. А потом у нас будет много работы, чтобы отстроить ее.

Все, кто может защищать Украину за границей, делайте это целенаправленно, сплоченно и непрерывно.

Также Зеленский принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты посмертно. Ценой своей жизни он взорвал мост.

Всем, кто защищает Украину сегодня – слава! Вы – герои!

Обращение к россиянам

А теперь я хочу, чтобы меня услышали в России все. Тысячи жертв. Сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили умирать.

Чем быстрее вы скажете власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся в живых.

Напомним, ранее мы писали о том, как отличить российскую военную технику от украинской, чтобы защититься от оккупантов и поддерживать Вооруженные силы Украины.