Будет ли выходной в День Независимости 2026 года: когда будут отдыхать украинцы

День Независимости Украины в 2026 году приходится на понедельник, 24 августа. Будет ли выходной на День Независимости и можно ли рассчитывать на дополнительный день отдыха.

В этом году праздничная дата не означает автоматического дополнительного выходного. Причина связана с особенностями трудового законодательства, которое действует в Украине во время военного положения.

Будет ли выходной на День Независимости 2026

В обычных условиях День Независимости является праздничным днем. В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины, 24 августа — День Независимости Украины.

Однако во время военного положения правила относительно праздничных и нерабочих дней не применяются в обычном порядке. Поэтому 24 августа не будет иметь статус дополнительного выходного из-за государственного праздника.

24 августа — выходной или рабочий день

В этом году 24 приходится на понедельник. По календарю это обычный рабочий день, если иное не предусмотрено графиком конкретного предприятия или учреждения.

Так что на вопрос 24 августа выходной или нет ответ такой: общего дополнительного выходного в связи с Днем Независимости не установлено.

В то же время работодатель может определять режим работы в соответствии с действующими правилами и собственным графиком. Именно поэтому для отдельных работников 24 может быть нерабочим согласно установленному графику.

Однако праздничный статус даты не означает, что во время военного положения она автоматически становится выходным днем.

Таким образом, 24 августа не является общим дополнительным выходным днем. Нужно ли будет работать в этот день, будет зависеть от графика работы, установленного работодателем.

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