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Будет ли выходной в День Независимости 2026 года: когда будут отдыхать украинцы

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 августа 2026, 16:00 2 мин.
24 августа выходной или рабочий день: будет ли дополнительный выходной в 2026 году
Фото Pexels

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