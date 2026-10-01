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В Стрые работницу детсада подозревают в избиении двухлетней девочки: что известно

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 октября 2026, 16:00 2 мин.
В детском саду Стрыя работница ударила двухлетнюю девочку: детали

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