В Стрые работницу детсада подозревают в избиении двухлетней девочки: что известно

В Стрые на Львовськой области работница детского сада получила подозрение после того, как ударила двухлетнюю девочку. Полицейские установили личность женщины после того, как офицер службы образовательной безопасности обнаружила видеозапись с зафиксированным насилием.

Об этом сообщили полиция Львовской области и Львовская областная прокуратура.

В детском саду Стрыя работница ударила двухлетнюю девочку: детали

Инцидент произошел 30 сентября около 12:30 в коммунальном специальном детском саду Стрыя.

Офицер службы образовательной безопасности во время просмотра видеозаписи увидела, как женщина применяет физическую силу к маленькой воспитаннице. На записи зафиксировали удары по голове, рукам и ногам ребенка.

Правоохранители установили, что насилие в отношении девочки применила работница этого же учреждения. По данным следствия, двухлетняя воспитанница временно проживает в детском саду.

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Как сообщили в прокуратуре, причиной конфликта стало то, что девочка не успела вовремя попроситься в туалет. Помощница воспитателя начала кричать на ребенка и упрекать ее из-за испачканной одежды.

После этого, по версии следствия, женщина схватила девочку за руку и несколько раз ударила ее собственной рукой по голове. Затем она еще трижды ударила ребенка по ноге.

Правоохранители отметили, что телесных повреждений у девочки не обнаружили. В то же время удары причинили ребенку физическую боль.

Работнице детского сада сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — умышленное нанесение ударов, которые причинили физическую боль, но не повлекли телесных повреждений.

По этой статье предусмотрены штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до 200 часов или исправительные работы до одного года.

В настоящее время решается вопрос об отстранении подозреваемой от должности.

Главное фото: полиция Львовской области.

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