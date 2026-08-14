На Черкасчине умерла из-за таблеток девочка: через 10 дней после смерти появилось видео с избиением

В городе Городище Черкасской области правоохранители расследуют обстоятельства смерти 11-летней девочки и отдельно выясняют обстоятельства конфликта между детьми, видео которого ранее распространили в соцсетях.

Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Смерть 11-летней девочки в Городище: что известно

В Городище 30 июля родители 11-летней девочки обнаружили свою дочь без сознания. По предварительным данным, она выпила медикаментозные препараты, после чего ребенка госпитализировали, однако спасти не смогли.

Полиция сообщает, что семья этого ребенка раньше не попадала в поле зрения правоохранителей и не состояла на профилактическом учете.

По факту смерти ребенка открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса с отметкой “самоубийство”. Назначены необходимые экспертизы и устанавливаются обстоятельства, которые могли предшествовать этой трагедии.

Также в полиции отметили, что 9 августа в соцсетях появилось видео конфликта между несовершеннолетними в недостроенном здании. На видео одна из девочек бьет другую. Как установили правоохранители, одной из участниц конфликта была 11-летняя девочка, которая затем, вероятно, совершила самоубийство.

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Предварительно известно, что конфликт произошел ориентировочно за 20-21 день до смерти ребенка. Заявлений или сообщений по этому поводу на момент возникновения конфликта в полицию не подавали.

По факту избиения, зафиксированного на видео, начато уголовное производство по ст. 126 Уголовного кодекса (побои и пытки). Устанавливают всех участников и свидетелей конфликта, выясняют его причины и обстоятельства. Также проверяют, могли ли зафиксированные на видео события быть связаны со смертью девочки.

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