Чаще всего жертвам 14-16 лет. Как уберечь подростков от самоубийства — объяснение психолога

За осень в Киеве случилась серия подростковых самоубийств. Некоторые из них были показательными и транслировались в прямом эфире. Родители бьют тревогу, ведь до сих пор не удалось определить, что именно подталкивает детей на такие поступки.

Подозрение было на группы смерти, однако доказательств нет. Поэтому психолог фонда Голоса детей Екатерина Базиль рассказала Фактам Здоровье, почему случаются подростковые самоубийства и как уберечь детей.

Подростковые самоубийства: как уберечь детей — объяснила психолог

Психолог говорит, прежде всего, подростковые самоубийства — не о желании умереть. Чаще это о желании избежать проблем — в школе, с родными, друзьями или в другой сфере, неумение строить отношения.

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Каждый подросток, какая бы ситуация ни возникала, должен иметь поддержку и опору от родителей и близких людей. Часто родители придерживаются авторитарного способа воспитания, который не действует в подростковом возрасте. Так же ошибкой является отношение к подростку как к ребенку.

Сын или дочь уже повзрослели, понимают определенную степень своей взрослости и требуют соответствующего отношения к себе — с доверием и пониманием, — говорит психолог.

Обесценивание переживаний и проблем подростка вызывает дальнейшие конфликты и сложности в общении. Переживания подростка, которые не принимают родители, могут выплеснуться самым ужасным способом.

Повышает риск самоубийства и пережитый опыт насилия или наблюдение жестокого обращения с другими, — говорит психолог.

Все эти вещи могут способствовать развитию депрессивных состояний, замкнутости, тревожных расстройств, а в результате — суицидальных наклонностей.

Влияние войны на самоубийства подростков

Война подрывает психику многих украинцев, включая детей и подростков. Однако вызвать суицидальные мнения у подростков может не сама война, а то, что она приносит — отсутствие стабильной социализации, смена места жительства, потеря друзей, присутствие смерти в повседневной жизни, самопроизвольное наблюдение травматических событий в соцсетях или СМИ.

Подростковая психика сформирована не до конца, а такие события оказывают на нее существенное влияние. Особенно если в такие моменты подросток не имеет поддержки родителей. Конечно, родителям тоже страшно, нужно думать обо всем, однако из-за этого ребенок недополучает должное количество внимания и понимания.

По мнению психолога, винить родителей в подростковых самоубийствах некорректно. Но все же родителям следует обращать внимание на потребности подростков, расставлять правильные приоритеты в общении.

Постоянные конфликты родителей с детьми в возрасте 10-11 лет могут провоцировать опасные состояния, создавая чувство одиночества и непонимания, тревожных расстройств, опасных мыслей.

Как распознать суицидальные намерения у подростка

Родители должны обращать внимание на следующее в поведении и общении подростка:

То, о чем часто говорит ребенок. Любое упоминание о самоубийстве нуждается в серьезном внимании родителей. Важно уделить внимание и проявить готовность помочь, предложить работу с психологом. Здесь может быть либо попытка привлечь внимание, либо реальные мысли о самоубийстве.

Резкое изменение привычного поведения. Например, подросток перестал следить за собой, одевается по-другому, стал замкнутым или наоборот излишне раскрепощенным.

Постоянное угнетенное состояние. Следует мягко выяснить причину плохого настроения, проявить заботу, понимание и любовь.

Нанесение себе вреда, то есть селфхарм. Селфхарм бывает разным, прочти о нем подробнее.

Что делать, если у ребенка суицидальные наклонности

Если какое-либо или несколько из суицидальных намерений подтвердилось, лучше сразу идти к психологу/психотерапевту/психиатру. Специалиста подбирают по симптомам и состоянию психики подростка. Следует предложить подростку психологическую помощь.

При общении с ребенком следует говорить мягко, показать, что его чувства важны и к ним прислушиваются. Избегать авторитарного поведения и пренебрежительного тона. Родители также должны посещать психолога отдельно, чтобы корректировать собственное воспитание.

Подростковый возраст является самым острым возрастным кризисным периодом. В это время ребенок ищет себя в этом мире, познает изменения в своем теле, не знает, как относиться к перепадам настроения, ощущениям, не имеет достаточно опоры и внимания родителей.

Самые частые случаи самоубийств среди детей происходят в 14-16 лет — в период становления подростка как личности, — объясняет психолог.

Ключевым является не возраст, а внутренние конфликты, которые переживает ребенок. Причиной суицидальных мыслей есть гиперконтроль и отсутствие доверия родителей к ребенку, а ребенка к родителям. Без нарушения границ все же родители должны знать об окружении ребенка, поведении в социальных сетях, контенте.

Профилактикой суицидальных мыслей и самоубийства является положительный психоэмоциональный климат в семье, ребенок должен знать, что его любят и уважают. Если ребенок интересуется темой самоубийства — стоит рассказать обо всех последствиях, поинтересоваться, что ребенок думает об этом.

Часто дети не понимают, что самоубийство — потеря жизни навсегда. Нужно аргументировать, почему выбор жить — правильный, и лишить себя развития, радостей и положительных впечатлений — глупо.

Раньше мы рассказывали, как распознать суицидальное поведение и помочь человеку.

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