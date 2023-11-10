Найчастіше жертвам 14-16 років. Як вберегти підлітків від самогубства — пояснення психолога

За осінь у Києві трапилася серія підліткових самогубств. Деякі з них були показовими та транслювалися у прямому ефірі. Батьки б’ють на сполох, адже досі не вдалося визначити, що саме підштовхує дітей на такі вчинки.

Підозра була на групи смерті, проте доказів немає. Тому психологиня фонду Голоси дітей Катерина Базиль розповіла Фактам Здоров’я, чому трапляються підліткові самогубства та як вберегти дітей.

Підліткові самогубства: як вберегти дітей — пояснила психологиня

Психологиня каже, передусім підліткові самогубства — не про бажання померти. Найчастіше це про бажання уникнути проблем — у школі, з рідними, друзями або в іншій сфері, невміння будувати стосунки.

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Кожен підліток, яка б ситуація не виникала, повинен мати підтримку та опору від батьків та близьких людей. Часто батьки дотримуються авторитарного способу виховання, що не діє у підлітковому віці. Так само помилкою є ставлення до підлітка як до дитини.

Син чи донька вже подорослішали, розуміють певний ступінь своєї дорослості й потребують відповідного ставлення до себе — з довірою та розумінням, — каже психологиня.

Знецінення переживань та проблем підлітка викликає подальші конфлікти та складнощі у спілкуванні. Переживання підлітка, які не приймають батьки, можуть виплеснутися у найбільш жахливий спосіб.

Підвищує ризик самогубства і пережитий досвід насильства або спостереження жорстокого поводження стосовно інших, — каже психологиня.

Усі ці речі можуть сприяти розвитку депресивних станів, замкнутості, тривожних розладів, а наслідком стають суїцидальні нахили.

Вплив війни на самогубства підлітків

Війна підриває психіку багатьох українців, у тому числі дітей та підлітків. Проте викликати суїцидальні думки у підлітків може не сама війна, а те, що вона приносить — відсутність стабільної соціалізації, зміна місця проживання, втрата друзів, присутність смерті в повсякденному житті, мимовільне спостереження травматичних подій у соцмережах чи ЗМІ.

Підліткова психіка сформована не до кінця, а такі події впливають на неї суттєво. Особливо якщо в такі моменти підліток не відчуває підтримки батьків. Звісно, батькам також страшно, потрібно думати про все, проте через це дитина недоотримує належної кількості уваги та розуміння.

На думку психолога, звинувачувати батьків у підліткових самогубствах, некоректно. Але все ж батькам потрібно звертати увагу на потреби підлітків, розставляти правильні пріоритети у спілкуванні.

Постійні конфлікти батьків із дітьми у віці 10-11 років можуть провокувати небезпечні стани, створюючи відчуття самотності та нерозуміння, тривожних розладів, небезпечних думок.

Як розпізнати суїцидальні наміри у підлітка

Батьки мають звертати увагу на таке у поведінці та спілкуванні підлітка:

Те, про що часто говорить дитина. Будь-яка згадка про самогубство потребує серйозної уваги батьків. Важливо виявити увагу та готовність допомогти, запропонувати роботу з психологом. Тут може бути або спроба привернути увагу, або реальні думки про самогубство.

Різка зміна звичної поведінки. Наприклад, підліток перестав стежити за собою, вдягається по-іншому, став замкнутим або навпаки надміру розкутим.

Постійний пригнічений стан. Варто м’яко з’ясувати причину поганого настрою, виявити турботу, розуміння та любов.

Заподіювання собі шкоди, тобто селфхарм. Селфхарм буває різним, прочитай про нього детальніше.

Що робити, якщо в дитини суїцидальні нахили

Якщо котрийсь або кілька з суїцидальних намірів підтвердилися, найкраще відразу йти до психолога/психотерапевта/психіатра. Спеціаліста підбирають за симптомами та станом психіки підлітка. Варто запропонувати підлітку психологічну допомогу.

Під час спілкування з дитиною варто говорити м’яко, показати, що її відчуття важливі та до них дослухаються. Уникати авторитарної поведінки та зверхнього тону. Батьки також мають відвідувати психолога окремо, щоб корегувати власне виховання.

Підлітковий вік — є найгострішим віковим кризовим періодом. У цей час дитина шукає себе в цьому світі, пізнає зміни у своєму тілі, не знає як ставитися до перепадів настрою, відчуттів, не має достатньо опори та уваги батьків.

Найчастіші випадки самогубства серед дітей трапляються в 14-16 років — в період становлення підлітка як особистості, — пояснює психологиня.

Ключовим є не вік, а внутрішні конфлікти, що переживає дитина. Причиною суїцидальних думок є гіперконтроль та відсутність довіри батьків до дитини, а дитини до батьків. Без порушення кордонів усе ж батьки мають знати про оточення дитини, поведінку у соціальних мережах, контент.

Профілактикою суїцидальних думок та самогубств є позитивний психоемоційний клімат у родині, дитина має знати, що її люблять та поважають. Якщо дитина цікавиться темою самогубства — варто розповісти про всі наслідки, поцікавитися, що дитина думає про це.

Часто діти не розуміють, що самогубство — втрата життя назавжди. Потрібно аргументувати, чому вибір жити — є правильним, і позбавити себе розвитку, радощів та позитивних вражень — нерозумно.

Раніше ми розповідали, як розпізнати суїцидальну поведінку і зарадити людині.

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