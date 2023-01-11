Не дурість, а крик про допомогу! Як розпізнати суїцидальну поведінку і зарадити людині

Негаразди в родині, на роботі чи деінде часом провокують у людини думки про невідворотне. Якщо хтось із твоїх рідних, близьких чи друзів поводиться відсторонено, пригнічено, з явними ознаками суїцидальних думок, у нашому матеріалі ти дізнаєшся, як розпізнати суїцидальну поведінку і допомогти людині.

Як розпізнати суїцидальну поведінку

Психологиня Галина Волошина розповіла, як розпізнати суїцидальну поведінку, а також як допомогти людині, якщо вона цього потребує.

Всесвітня організація охорони здоров’я поділилася приголомшливими і сумними даними, що кожні 40 секунд одна людина у світі позбавляє себе життя. Щоб уникнути цього серед свого оточення, насамперед потрібно знати основне про суїцид та поведінку, яка його супроводжує.

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Суїцид — це навмисне заподіяння самоушкодження із летальним кінцем, яке є найпоширенішою у світі причиною неприродної смерті.

Виявити перші ознаки суїцидального нахилу буває складно навіть спеціалістам. Але якщо ти довгий час помічаєш за людиною тривожні ознаки, не ігноруй їх і спробуй допомогти.

Суїцидальна поведінка характеризується думками про самогубство, намірами чи спробами це зробити, емоційними переживаннями, наприклад тугою, безнадією, почуттям провини.

Розпізнати суїцидальну поведінку можна за такими проявами:

Втрата інтересу до звичної роботи, хобі тощо.

Різке зниження активності, нездатність щось робити.

Агресивність, дратівливість.

Раптові зміни в поведінці й настрої, віддалення від рідних.

Схильність до нерозважливих вчинків.

Надмірне споживання алкоголю чи пігулок.

Підбиття підсумків, різке приведення справ до порядку, “підготовка” до суїциду.

Нехтування зовнішнім виглядом.

Як допомогти людині з суїцидальними думками

Поміркуй про причини, чому людина має суїцидальні думки. Серед них можуть бути сімейно-побутові конфлікти, фінансові труднощі, негаразди на роботі, відчуття нереалізованості та нерозуміння іншими або щось інше.

Людина, яка виявила бажання позбавити себе життя, — це передусім особа, яка почувається в безвихідному становищі та хотіла б, щоб їй допомогли, — каже психологиня Галина Волошина.

Думки чи спроби суїциду тут можна схарактеризувати як відчайдушну спробу привернути до себе увагу. Щоб допомогти людині з суїцидальними думками, найперше потрібно не ігнорувати те, що вона говорить. Дай зрозуміти, що тобі не все одно.

Спробуй створити теплу атмосферу та поговорити без криків, осуду, дізнатися, що в людини на душі. Покажи, що ти поруч і готовий(-а) допомогти, поясни, що безвихідних ситуацій не існує.

Якщо ж ти помічаєш таку поведінку і думки за собою — звернися до психолога або психотерапевта, — радить психологиня.

Раніше ми розповідали, як підтримати людей із суїцидальними намірами та зберегти життя.

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