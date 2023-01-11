Психологія

Не дурість, а крик про допомогу! Як розпізнати суїцидальну поведінку і зарадити людині

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 11 Січня 2023, 23:00
Як розпізнати суїцидальну поведінку і допомогти людині
Фото: Pexels

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