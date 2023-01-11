Не дурість, а крик про допомогу! Як розпізнати суїцидальну поведінку і зарадити людині

Негаразди в родині, на роботі чи деінде часом провокують у людини думки про невідворотне. Якщо хтось із твоїх рідних, близьких чи друзів поводиться відсторонено, пригнічено, з явними ознаками суїцидальних думок, у нашому матеріалі ти дізнаєшся, як розпізнати суїцидальну поведінку і допомогти людині.
Психологиня Галина Волошина розповіла, як розпізнати суїцидальну поведінку, а також як допомогти людині, якщо вона цього потребує.
Всесвітня організація охорони здоров’я поділилася приголомшливими і сумними даними, що кожні 40 секунд одна людина у світі позбавляє себе життя. Щоб уникнути цього серед свого оточення, насамперед потрібно знати основне про суїцид та поведінку, яка його супроводжує.
Суїцид — це навмисне заподіяння самоушкодження із летальним кінцем, яке є найпоширенішою у світі причиною неприродної смерті.
Виявити перші ознаки суїцидального нахилу буває складно навіть спеціалістам. Але якщо ти довгий час помічаєш за людиною тривожні ознаки, не ігноруй їх і спробуй допомогти.
Суїцидальна поведінка характеризується думками про самогубство, намірами чи спробами це зробити, емоційними переживаннями, наприклад тугою, безнадією, почуттям провини.
Суїцидальна поведінка характеризується думками про самогубство, намірами чи спробами це зробити, емоційними переживаннями, наприклад тугою, безнадією, почуттям провини.
Розпізнати суїцидальну поведінку можна за такими проявами:
Поміркуй про причини, чому людина має суїцидальні думки. Серед них можуть бути сімейно-побутові конфлікти, фінансові труднощі, негаразди на роботі, відчуття нереалізованості та нерозуміння іншими або щось інше.
Людина, яка виявила бажання позбавити себе життя, — це передусім особа, яка почувається в безвихідному становищі та хотіла б, щоб їй допомогли, — каже психологиня Галина Волошина.
Людина, яка виявила бажання позбавити себе життя, — це передусім особа, яка почувається в безвихідному становищі та хотіла б, щоб їй допомогли, — каже психологиня Галина Волошина.
Думки чи спроби суїциду тут можна схарактеризувати як відчайдушну спробу привернути до себе увагу. Щоб допомогти людині з суїцидальними думками, найперше потрібно не ігнорувати те, що вона говорить. Дай зрозуміти, що тобі не все одно.
Спробуй створити теплу атмосферу та поговорити без криків, осуду, дізнатися, що в людини на душі. Покажи, що ти поруч і готовий(-а) допомогти, поясни, що безвихідних ситуацій не існує.
Якщо ж ти помічаєш таку поведінку і думки за собою — звернися до психолога або психотерапевта, — радить психологиня.
Якщо ж ти помічаєш таку поведінку і думки за собою — звернися до психолога або психотерапевта, — радить психологиня.
Раніше ми розповідали, як підтримати людей із суїцидальними намірами та зберегти життя.
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