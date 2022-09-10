Психологія
Ексклюзив

Здається, іншого виходу немає — як підтримати людей із суїцидальними намірами та зберегти життя

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Вересня 2022, 11:00
Здається, іншого виходу немає — як підтримати людей із суїцидальними намірами та зберегти життя
Фото: Pexels

Ексклюзиви
Міжнародний день краси
Краса очима українців: спецпроект Вікон з вітчизняними зірками
Як війна впливає на здоров'я зубів - пояснює стоматолог
Від страху зуби справді цокотять? Стоматолог про вплив стресу на здоров’я зубів та що з цим робити
Інтерв'ю Тараса Тополі - фронтмена групу Антитіла
Хочеться мажору, дати надію, віру в перемогу! Тарас Тополя про пісні у складний час, тур Європою та хлопців на передовій
Додатки для закоханих
Відстань — не завада: українські застосунки для закоханих, які допоможуть парам не втратити зв’язок
Дивитись більше

Більше новин
Як переселенці стають волонтерами в Одесі
Врятувались самі, а тепер допомагають іншим — історія незламної родини волонтерів з Донеччини
Карл (Чарльз) III офіційно став королем Великої Британії
Чарльза III офіційно проголошено королем Великої Британії — що потрібно знати
Як ЗСУ та волонтери готуються до настання холодів
Нова техніка для ЗСУ та підготовка до зими — Тарас Чмут про те, коли Україна поверне всі свої території
Вплив музики на дитину: чому малюкам варто слухати музику
Від розвитку мозку до зміцнення імунітету — неочевидний вплив музики на твого малюка
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як переселенці стають волонтерами в Одесі
Врятувались самі, а тепер допомагають іншим — історія незламної родини волонтерів з Донеччини
Як ЗСУ та волонтери готуються до настання холодів
Нова техніка для ЗСУ та підготовка до зими — Тарас Чмут про те, коли Україна поверне всі свої території
Ситуація на фронті в Україні 10.09.2022 - що відбувається на півдні
Контрнаступ України на Півдні: ЗСУ просуваються в тил ворога, а колаборанти тікають швидше за росіян
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Відео
0:03:30
Як переселенці стають волонтерами в Одесі

Врятувались самі, а тепер допомагають іншим — історія незламної родини волонтерів з Донеччини
0:03:29
Карл (Чарльз) III офіційно став королем Великої Британії
Чарльза III офіційно проголошено королем Великої Британії — що потрібно знати
0:12:06
Як ЗСУ та волонтери готуються до настання холодів
Нова техніка для ЗСУ та підготовка до зими — Тарас Чмут про те, коли Україна поверне всі свої території
0:08:42
Ситуація на фронті в Україні 10.09.2022 - що відбувається на півдні
Контрнаступ України на Півдні: ЗСУ просуваються в тил ворога, а колаборанти тікають швидше за росіян
0:03:18
Евакуація з Оріхова - влада закликає людей негайно евакуюватись
Вивозять літніх та недужих з-під російських бомб — як надзвичайники рятують людей з Оріхова
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 10 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:01:11
Перехоплені розмови
“Нас залишилось мало! Закінчилися…” Нові перехоплені розмови російських окупантів
Українці стали менше пити: криза на алкогольному ринку
Чи стали українці менше пити? Як війна вплинула на продаж і споживання алкоголю
0:08:31
олег Жданов
Світ досі сподівається умиротворити Путіна? Олег Жданов про те, які настрої в Європі
Більше відео
Вплив музики на дитину: чому малюкам варто слухати музику
Читати далі
Від розвитку мозку до зміцнення імунітету — неочевидний вплив музики на твого малюка
Здається, іншого виходу немає — як підтримати людей із суїцидальними намірами та зберегти життя
Читати далі
“Як мотивувати себе зайнятися спортом під час війни? Чи доцільно це?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь