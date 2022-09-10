Кажется, другого выхода нет — как поддержать людей с суицидальными намерениями и сохранить жизнь

10 сентября в мире отмечают День предотвращения самоубийств. Война в Украине, смерть близких, финансовые проблемы, кризисы в семейных отношениях и другие жизненные проблемы способны психологически сломить человека.

Тогда он, не находя выхода, может решиться на самое страшное — оборвать свою жизнь. Поэтому очень важно быть чуткими и внимательными к своим окружающим, чтобы вовремя прийти на помощь.

Практический психолог, член Украинского союза психотерапевтов, психолог-консультант Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту Елена Фроленкова рассказала, что нужно знать о самоубийствах и как их предотвратить.

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Самоубийство с точки зрения психологии

Когда речь идет о самоубийстве, то подразумевается некий поступок человека, направленный на причинение себе смерти.

Можно еще говорить об определенных действиях, конечной целью которых является прекращение сознания. При этом самоубийство — попытка уйти от нестерпимой психической (душевной) боли.

Частые причины самоубийств

Наиболее частыми причинами самоубийств можно назвать:

психические расстройства;

финансовые проблемы;

ссоры с родными (семейные конфликты);

недоразумения со сверстниками.

Кто склонен к самоубийствам

Мужчины умирают из-за самоубийства втрое чаще женщин. Хотя женщины совершают в четыре раза больше попыток самоубийства. Холостые лишают себя жизни чаще, чем женатые.

Повышенная склонность к самоубийству отмечается также у безработных.

Кроме того, повышенный риск самоубийства можно определить для людей, зависимых от психоактивных веществ (алкоголь, наркотики), и для тех, кто страдает психическими расстройствами.

К группам риска можно также отнести пожилых и подростков.

Как распознать у подростков нездоровые наклонности

Подростки — очень уязвимая категория. Из-за особенностей своего возраста они редко находятся в ровном эмоциональном состоянии и часто испытывают коммуникативные трудности. Понимание безусловной ценности человеческой жизни в таком возрасте еще не успевает сформироваться.

Поэтому очень важно быть внимательными и реагировать на изменения поведения и выражения подростка.

Тревожными звоночками должны быть следующие признаки поведения подростка:

Глубокое и длительное погружение в себя — подросток избегает окружающих, замыкается в себе и подолгу не выходит из своей комнаты.

— подросток избегает окружающих, замыкается в себе и подолгу не выходит из своей комнаты. Саморазрушающее и рискованное поведение — подросток попадает в опасные места и ведет себя на грани скорости и риска.

— подросток попадает в опасные места и ведет себя на грани скорости и риска. Смена успеваемости в обучении — подросток раньше имел хорошие отметки, а затем начал прогуливать, резко упала успеваемость в обучении.

— подросток раньше имел хорошие отметки, а затем начал прогуливать, резко упала успеваемость в обучении. Внешний вид — подросток становится неряшливым, его перестает волновать, какое впечатление его вид производит на окружающих.

— подросток становится неряшливым, его перестает волновать, какое впечатление его вид производит на окружающих. Дарение любимых личных вещей — подросток раздает близким и друзьям особо ценные для него вещи. Это очень тревожный сигнал!

— подросток раздает близким и друзьям особо ценные для него вещи. Это очень тревожный сигнал! Сообщение о намерениях совершить самоубийство — подросток прямо или косвенно дает своим близким и друзьям понять, что собирается уйти из жизни. Он может прямо говорить: “Я собираюсь покончить с собой” или “В следующий понедельник меня уже не будет в живых”. Также подросток может делать многозначительные намеки.

В любом случае, когда взрослые замечают в поведении своих детей несвойственные до этого действия, чувствуют, что что-то происходит, лучше попытаться доверительно поговорить, расспросить о переживаниях и чувствах.

Как обнаружить людей с суицидальными настроениями

Многие, кто планирует совершить самоубийство, сознательно или бессознательно подают сигналы окружению. Они “кричат” ​​о своей беспомощности или ищут возможности спасения. Часто эти словесные сообщения и поведенческие проявления бывают косвенными, но внимательный человек способен заметить их.

Следует обратить внимание, если кто-то из ваших окружающих говорит, что жизнь бессмысленна, что он (она) никому не нужен(-на), уверяет в своей беспомощности, обвиняет себя.

Также должно насторожить, если человек со всеми прощается, говорит или шутит о желании умереть, сообщает о конкретном плане суицида.

Должны вызывать беспокойство также сигналы, проявляющиеся в поведении. Например, человек покупает вещи, с помощью которых можно совершить самоубийство, интересуется смертью и загробной жизнью.

Как помочь человеку, который планирует самоубийство

Чтобы помочь человеку, планирующему самоубийство, важно понять следующее:

Во-первых , внутренним отношением к самоубийству человека, который планирует это сделать, является амбивалентность. Такой человек пытается уйти от неразрешимой проблемы путем лишение себя жизни, но в то же время хочет, чтобы его спасли.

, внутренним отношением к самоубийству человека, который планирует это сделать, является амбивалентность. Такой человек пытается уйти от неразрешимой проблемы путем лишение себя жизни, но в то же время хочет, чтобы его спасли. Во-вторых , действием при самоубийстве является бегство (эгрессия). Эгрессия — это сознательное стремление человека покинуть зону бедствия или место, где он пережил несчастье. Самоубийство является крайней степенью эгрессии.

, действием при самоубийстве является бегство (эгрессия). Эгрессия — это сознательное стремление человека покинуть зону бедствия или место, где он пережил несчастье. Самоубийство является крайней степенью эгрессии. В-третьих, человек, пытающийся лишить себя жизни, на самом деле ищет решение какой-то жизненной проблемы. Он задает себе вопрос: “Как мне из всего этого выбраться? Что мне делать?” Но самоубийство субъективно выглядит единственно возможным решением.

На основе хотя бы этих трех составляющих можно увидеть условный алгоритм помощи человеку, который планирует самоубийство. А именно:

Показать, что рядом есть тот, кто относится серьезно к его проблемам и готов понять, сделать что-то, чтобы помочь. Обратить внимание на то, что существуют другие варианты выхода из невыносимой жизненной ситуации. Помочь найти те самые другие варианты решения сложной жизненной проблемы. Лучше всего, если человек сможет прийти к ним сам. Для этого важно правильно построить коммуникацию. Иначе разговор может иметь обратный эффект — человек в тяжелом эмоциональном состоянии испытает дополнительное давление.

Так что посторонняя помощь в случае, когда человек планирует самоубийство, может быть вообще единственным способом избежать этого поступка. Но такая помощь должна быть правильной.

Поэтому человеку, который планирует лишить себя жизни, кроме понимания, внимания и поддержки близкого окружения, нужна помощь соответствующих специалистов. Такими специалистами могут быть психолог или психотерапевт и психиатр.

Отдельно следует отметить, что состояние человека, планирующего самоубийство, может резко ухудшиться. Поэтому необходимо быть рядом, чтобы вовремя поддержать или даже помешать совершить этот поступок. В отдельных случаях может потребоваться госпитализация.

Чтобы помочь человеку, который уже совершил хотя бы одну попытку самоубийства, также важно понять все то же самое и действовать схожим образом. Вдобавок стоит еще принять во внимание, что он может повторить попытку.

Следующая попытка может уже быть более удачной. Поэтому крайне важно быть рядом и способствовать всеми возможными средствами обращению к специалистам.

Как убедить человека обратиться за профессиональной помощью

Близкие люди должны выполнить две важные функции: быть рядом и показать свою заинтересованность в решении проблем человека, который задумал самоубийство.

И тогда он, скорее всего, согласится обратиться за профессиональной помощью. Как уже отмечалось выше, человек в безвыходном, с его точки зрения, положении хочет, чтобы его спасли.

Но когда даешь аргументы с желанием убедить, то лучше говорить именно о своих чувствах в этой ситуации. Например: “Я очень волнуюсь за тебя”, “Я очень хочу, чтобы ты был (была) рядом со мной”, “Ты очень важный в моей жизни человек”.

Также, убеждая человека, можно говорить о собственных слабостях. Например: “Я не знаю, какие слова можно подобрать, чтобы тебе помочь” или “Я боюсь, что только моей поддержки тебе недостаточно”.

При этом не стоит говорить о слабостях того человека, с которым ты проводишь беседу.

Обязательно ли будет вторая попытка суицида

Не обязательно, если человек получит соответствующую помощь и научится новым для себя способам преодоления трудностей.

В противном случае вероятность повторной попытки очень высока. Ведь если человек не найдет для себя других вариантов избавиться от нестерпимой душевной боли, то он может повторно прибегнуть к тому же способу решения жизненной проблемы.

Если человек пытается манипулировать самоубийством

Для человека, чувствами которого пытаются манипулировать таким образом, ситуация достаточно сложная, поскольку на него перекладывают всю ответственность за дальнейшее развитие событий. Согласится ли он пойти на выдвинутые условия или откажется, но в любом случае понесет за это ответственность.

Просто игнорировать угрозы — не вариант. Поскольку демонстративный акт, к которому может прибегнуть манипулятор для усиления своих слов, может случайно плохо закончиться.

Однозначно, что люди, способные предпринимать попытки самоубийства для разрешения конфликтных ситуаций, нуждаются в психотерапевтической помощи.

Целью такой помощи должно быть изменение стереотипов поведения и формирование негативного отношения к самоубийству.

Пожалуй, лучшее, что может сделать человек, которым манипулируют подобным образом, — это уговорить манипулятора обратиться к соответствующему специалисту.

Как избавиться от суицидальных мыслей

Можно порекомендовать обращаться за профессиональной помощью в случае, когда беспокоят суицидальные мысли. Это тот случай, когда важно вовремя позаботиться о себе и принять все возможные меры предосторожности.

Почему не работает инстинкт самосохранения

Самоубийство привлекает внимание своей неестественностью. Какой бы ни была причина, но инстинкт самосохранения в случае самоубийства не может спасти.

Возможно, причиной, по которой самоубийство как феномен становится возможным, является сложность устройства человеческой психики, с одной стороны, и сложность устройства социума — с другой. Человек взаимодействует в социуме, социум на него влияет.

Некоторые ученые склонны рассматривать суицидальный феномен как чисто социальное явление, которое к тому же статистически устойчиво.

При этом распространенность самоубийств в обществе имеет некоторые закономерности, связанные с социально-экономическими, культурно-историческими и этническими условиями развития.

Как предотвратить самоубийство

В жизни каждого человека случаются критические моменты. Опасно в этот период остаться одиноким, не встретить никого или оказаться среди избегающих или игнорирующих людей.

Важную поддержку в кризисной ситуации могут оказать окружающие. Присутствие, неравнодушие и готовность помочь могут спасти жизнь близкого человека.

Бывают моменты, когда лучше отложить все текущие дела для того, чтобы просто уделить внимание тому, кому оно крайне необходимо.

Важно помнить, что оказать своевременную помощь можно только тогда, когда ты в курсе всего происходящего. Поэтому нужно поддерживать связь, регулярно интересоваться делами и быть внимательными к переживаниям близких людей.

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