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Кажется, другого выхода нет — как поддержать людей с суицидальными намерениями и сохранить жизнь

Елена Яковлева, редактор сайта 10 сентября 2022, 11:00
Самогубство - причини, схильність та запобігання
Фото: Pexels

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Кажется, другого выхода нет — как поддержать людей с суицидальными намерениями и сохранить жизнь
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