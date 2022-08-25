От скуки до трудоголизма: пять нетипичных признаков депрессии

Люди часто используют термин “депрессия” неправильно. Свою грусть и временную апатию не стоит называть депрессией — они быстро пройдут.

Депрессия — серьезное психическое заболевание, влияющее на мышление, эмоции, восприятие и поведение. У него есть стандартные признаки: мысли о самоубийстве, нарушение аппетита и сна, снижение либидо.

Но кроме них существует ряд неочевидных факторов, на которые следует обратить внимание. Они могут быть красными флажками депрессии. О них рассказала психолог Елена Архипова.

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Безрассудность и бесстрашие

Психолог объяснила: люди, страдающие депрессией, могут вести себя так, словно хотят сбежать от реальности. Например, внезапно купить дорогой билет на самолёт в другую страну на последние деньги.

— В качестве аргумента от них можно будет услышать такую фразу: “Я сказал(-а) себе, что не имеет значения, есть у меня деньги или нет. Всё, чего я хотел(-а) — это почувствовать себя хорошо. Оно того стоило”, — рассказывает Архипова.

Такие люди не задумываются о будущем и как подобные поступки на него повлияют. Для них имеет значение “здесь и сейчас”. Поэтому они могут увлекаться азартными играми, экстремальным вождением, опасными видами спорта и другими вещами. За этим безрассудством может скрываться депрессия.

Неуместные реакции

Люди, находящиеся в депрессивном состоянии, могут неадекватно реагировать на ситуации. Например, смеяться на похоронах или плакать на собеседовании. Если у человека меняются обычные реакции, на это следует обратить внимание.

Скука

— Когда человек переживаете депрессивный эпизод, то совсем не многие вещи могут привлечь его внимание. Всё кажется слишком скучным, банальным, и он не хочет тратить своё время и усилия на что-либо, — объясняет психолог.

По ее словам, человек постепенно отказывается от разных занятий, и остаются только просмотр телевизора, соцсетей и сон. Можно подумать, что человек устал и нужно найти новый интерес, но это может быть серьезным признаком депрессии.

Гнев и раздражительность

Депрессия также может проявляться в виде гнева и раздражительности. Эти чувства маскируют глубокие эмоции.

— На самом деле гнев почти всегда сопровождается болью, печалью или страхом. Обычно, пока человек держится за гнев, он находится в состоянии депрессии, — подчеркивает Архипова.

Трудоголизм

Когда человек нагружает себя работой, он может пытаться избегать своих чувств. Он не хочет разбираться в них, поэтому отвлекается на другое. Иногда можно подумать, что человек пытается достичь высоких результатов, но это так же может быть маскировкой депрессии.

— Люди в депрессии могут быть обескуражены тем, что они не могут изменить что-то в своей жизни или в себе, поэтому они погружаются в то, чем могут управлять. И это — работа, — рассказывает психолог.

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