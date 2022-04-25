Психологія

Здається, що ти на межі? Що робити з хронічною втомою та апатією

Вікторія Мельник, практикантка сайту 25 Квітня 2022, 15:00
Що робити, якщо відчуваєш апатію?
Фото: Pexels

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