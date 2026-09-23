Для тебе Батьківство

Адаптація в дитсадку: що можуть зробити батьки, щоб дитина почувалася спокійніше

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Вересня 2026, 17:00 2 хв.
адаптація в дитячому садочку
Фото Pexels

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