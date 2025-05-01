Освіта

“Доброго дня” чи “добрий день” — вітання без помилок

Леся Манзюк, редакторка сайту 01 Травня 2025, 10:30
Як правильно доброго дня чи добрий день
Фото Pexels
“Доброго дня” чи “добрий день” — вітання без помилок
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