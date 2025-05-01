“Доброго дня” чи “добрий день” — вітання без помилок

Коли ми вітаємося з кимось, важливо не лише передати повагу та доброзичливість, а й зробити це граматично правильно. Проте, навіть серед носіїв української мови, нерідко виникає сумнів: сказати “Доброго дня” чи “Добрий день”? Здавалося б, обидва варіанти звучать природно, та лише один з них вважається нормативним у сучасній українській мові.

Читай пояснення норм правопису, коли вживати кожен варіант і як правильно використовувати ці привітання — у матеріалі.

Доброго дня чи добрий день: правопис

Хоча обидва варіанти є прийнятними з лексичного погляду, з погляду граматики нормативним вважається саме Добрий день у називному відмінку — саме так це привітання традиційно використовується в українському фольклорі, літературі та народній мові.

Аналогічно це правило діє і в інших слов’янських мовах, де форма привітання також подається в називному відмінку:

добры дзень — білоруською;

— білоруською; dobrý den — чеською;

dobrý deň — словацькою;

добар дан — сербською.

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Звідки взялася форма Доброго дня

Попри те, що з погляду граматики нормативною вважається форма Добрий день, у повсякденному мовленні українці часто використовують варіант Доброго дня. Мовознавці висувають кілька припущень щодо походження та популярності цієї форми.

По-перше, існує думка, що привітання на кшталт Доброго дня чи Доброго ранку виникли як форма побажання, а не просто як факт. Тобто мовці не просто вітаються, а ще й висловлюють побажання гарного перебігу дня чи ранку.

виникли як форма побажання, а не просто як факт. Тобто мовці не просто вітаються, а ще й висловлюють побажання гарного перебігу дня чи ранку. По-друге , така форма вважається ввічливішою або м’якшою для слуху. У сприйнятті багатьох людей Доброго дня звучить більш приязно, тому її часто вживають у сфері обслуговування, офіційному листуванні або в розмовах із малознайомими людьми.

ввічливішою або м’якшою І по-третє , цікаво, що форма Доброго дня не має відповідника в російській мові . Це могло сприяти її активнішому вживанню в розмовній українській мові, особливо в умовах посилення мовної ідентичності, коли українці свідомо прагнули відрізняти своє мовлення від російського.

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