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Фемінітиви — це право, а не обов’язок: у Нацкомісії розставили крапки над “і” у нормах правопису

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Березня 2026, 18:00 2 хв.
Як правильно вживати фемінітиви
Фото Pexels

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