Дні європейської спадщини 2026: безкоштовні екскурсії у Львові та Івано-Франківську

У 2026 році Дні європейської спадщини у Львові та Івано-Франківську перетворять вересень на захопливу мандрівку в минуле — але без музейної нудьги.

Цьогорічна тема — Спадщина під загрозою: Відродити, Протистояти, Переосмислити. Йдеться не лише про старовинні будівлі, а й про традиції, природні ландшафти, пам’ять міст та як зберегти їх для майбутніх поколінь.

Яка програма заходів на Дні європейської спадщини 2026 у Львові та івано-Франківську — читай у матеріалі.

Дні європейської спадщини: що це

Дні європейської спадщини проходять у вересні в багатьох країнах Європи. Їхня мета — познайомити людей з історією, архітектурою, традиціями та культурними пам’ятками, які і є культурною спадщиною міст і регіонів.

Протягом кількох осінніх днів для відвідувачів відкривають маловідомі історичні місця, проводять безкоштовні екскурсії, лекції, виставки, майстер-класи та культурні події. Дні європейської спадщини особливо цікаві тим, що в цей час можна потрапити в такі місця, куди в звичайні дні доступ обмежений.

Дні європейської спадщини 2026: заходи у Львові

Дні європейської спадщини у Львові — це ідеальна нагода побувати у Львові і з головою пірнути в його атмосферне і багатошарове минуле.

У місті 11-13 вересня запланували десятки безкоштовних подій: екскурсії закритими або маловідомими локаціями, лекції, майстер-класи і прогулянки.

Це нагода побачити старовинні фонди бібліотеки Стефаника, зазирнути за лаштунки театру, відвідати старовинні вілли, дізнатися історію міських водойм та поговорити про збереження природної спадщини. Для багатьох заходів потрібна попередня реєстрація.

10 цікавих заходів у Львові на Дні спадщини 2026

Музей пожежної справи — екскурсія про історію рятувальної служби. Невідтворна природна спадщина — виставка про зниклі та рідкісні види тварин у Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка. Нове життя монастиря воскресенців — історія будівлі та відкриття реставраторів. Бібліотека Стефаника — скарбниця історичної пам’яті — рукописи, стародруки та мистецькі колекції. Львів — місто трьох митрополитів — лекція про релігійну історію міста. Майстер-клас із писанкарства — можливість власноруч відтворити традиційний орнамент. Споглядання міської спадщини — прогулянка довкола Цитаделі та колишньої тюрми на Лонцького. Вілла Ломниця — екскурсія однією з загадкових приватних вілл Львова. Матриця водної стихії — прогулянка від давніх криниць до прихованих річок і зниклих водойм. Таємниці Погулянки — розповідь про історичний парк, його дерева, водойми та природну спадщину.

Дні європейської спадщини 2026: заходи в Івано-Франківську

В Івано-Франківську Дні європейської спадщини триватимуть 9–11 вересня. Тут програму об’єднали під назвою CULT.ROUTE.

Небанально розповідатимуть про багатокультурне минуле міста, поєднавши історію з театром, музикою, сучасним мистецтвом і гастрономією.

Усі основні заходи безкоштовні, однак для частини з них необхідна реєстрація.

10 цікавих заходів в Івано-Франківську

Форум зі збереження культурної спадщини у Палаці Потоцьких. Неоопера HAMLET — спеціальний показ у підземеллі міської Ратуші. Старовинними стежками сучасного міста — театралізована екскурсія. Екскурсія до Галицького замку з лицарськими боями. Фестиваль CULT.ROUTE у Палаці Потоцьких. Музичні виступи в межах фестивальної програми. Театральні перформанси та живі скульптури. Стрільба з лука як частина фестивальних активностей. Дегустація страв національних кухонь етнічних спільнот. Експозиції та культурні активності, присвячені багатонаціональній історії Франківська.

А якщо хочеш продовжити знайомство із містом, читай: куди піти в Івано-Франківську — плануємо яскравий вікенд.

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