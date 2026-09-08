Стиль життя Свята

Дні європейської спадщини 2026: безкоштовні екскурсії у Львові та Івано-Франківську

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Вересня 2026, 17:00 3 хв.
дні європейської спадщини
Фото Pexels

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