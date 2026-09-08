Дни европейского наследия 2026: бесплатные экскурсии во Львове и Ивано-Франковске

В 2026 году Дни европейского наследия во Львове и Ивано-Франковске превратят сентябрь в увлекательное путешествие в прошлое — но без музейной скуки.
Тема этого года — Наследие под угрозой: Возродить, Противостоять, Переосмыслить. Речь идет не только о старинных зданиях, но и о традициях, природных ландшафтах, памяти городов и том, как сохранить их для будущих поколений.
Какая программа мероприятий на Дни европейского наследия 2026 во Львове и Ивано-Франковске — читай в материале.
Дни европейского наследия: что это
Дни европейского наследия проходят в сентябре во многих странах Европы. Их цель — познакомить людей с историей, архитектурой, традициями и культурными памятниками, которые и являются культурным наследием городов и регионов.
В течение нескольких осенних дней для посетителей открывают малоизвестные исторические места, проводят бесплатные экскурсии, лекции, выставки, мастер-классы.
Дни европейского наследия особенно интересны тем, что в это время можно попасть в такие места, куда в обычные дни доступ ограничен.
Дни европейского наследия 2026: мероприятия во Львове
Дни европейского наследия во Львове — это идеальная возможность побывать во Львове и с головой погрузиться в его атмосферное и многослойное прошлое.
В городе 11–13 сентября запланировали десятки бесплатных событий: экскурсии по закрытым или малоизвестным локациям, лекции, мастер-классы и прогулки.
Это возможность увидеть старинные фонды библиотеки Стефаника, заглянуть за кулисы театра, посетить старинные виллы, узнать историю городских водоемов и поговорить о сохранении природного наследия. Для многих мероприятий нужна предварительная регистрация.
10 интересных мероприятий во Львове на Дни наследия 2026
- Музей пожарного дела — экскурсия об истории спасательной службы.
- Невоспроизводимое природное наследие — выставка об исчезнувших и редких видах животных в Зоологическом музее Львовского национального университета имени Ивана Франко.
- Новая жизнь монастыря воскресенцев — история здания и открытия реставраторов.
- Библиотека Стефаника — сокровищница исторической памяти — рукописи, старопечатные книги и художественные коллекции.
- Львов — город трех митрополитов — лекция о религиозной истории города.
- Мастер-класс по писанкарству — возможность собственноручно воспроизвести традиционный орнамент.
- Созерцание городского наследия — прогулка вокруг Цитадели и бывшей тюрьмы на Лонцкого.
- Вилла Ломница — экскурсия по одной из загадочных частных вилл Львова.
- Матрица водной стихии — прогулка от древних колодцев к скрытым рекам и исчезнувшим водоемам.
- Тайны Погулянки — рассказ об историческом парке, его деревьях, водоемах и природном наследии.
Дни европейского наследия 2026: мероприятия в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске Дни европейского наследия продлятся 9–11 сентября.
Небанально будут рассказывать о многокультурном прошлом города, соединив историю с театром, музыкой, современным искусством и гастрономией.
Все основные мероприятия бесплатные, однако для части из них необходима регистрация.
10 интересных мероприятий в Ивано-Франковске
- Форум по сохранению культурного наследия во Дворце Потоцких.
- Неоопера HAMLET — специальный показ в подземелье городской Ратуши.
- Старинными тропами современного города — театрализованная экскурсия.
- Экскурсия к Галицкому замку с рыцарскими боями.
- Фестиваль CULT.ROUTE во Дворце Потоцких.
- Музыкальные выступления в рамках фестивальной программы.
- Театральные перформансы и живые скульптуры.
- Стрельба из лука как часть фестивальных активностей.
- Дегустация блюд национальных кухонь этнических общин.
- Экспозиции и культурные активности, посвященные многонациональной истории Франковска.
А если хочешь продолжить знакомство с городом, читай: куда пойти в Ивано-Франковске — планируем яркий уикенд.
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