Дни европейского наследия 2026: бесплатные экскурсии во Львове и Ивано-Франковске

В 2026 году Дни европейского наследия во Львове и Ивано-Франковске превратят сентябрь в увлекательное путешествие в прошлое — но без музейной скуки.

Тема этого года — Наследие под угрозой: Возродить, Противостоять, Переосмыслить. Речь идет не только о старинных зданиях, но и о традициях, природных ландшафтах, памяти городов и том, как сохранить их для будущих поколений.

Какая программа мероприятий на Дни европейского наследия 2026 во Львове и Ивано-Франковске — читай в материале.

Дни европейского наследия: что это

Дни европейского наследия проходят в сентябре во многих странах Европы. Их цель — познакомить людей с историей, архитектурой, традициями и культурными памятниками, которые и являются культурным наследием городов и регионов.

В течение нескольких осенних дней для посетителей открывают малоизвестные исторические места, проводят бесплатные экскурсии, лекции, выставки, мастер-классы.

Дни европейского наследия особенно интересны тем, что в это время можно попасть в такие места, куда в обычные дни доступ ограничен.

Дни европейского наследия 2026: мероприятия во Львове

Дни европейского наследия во Львове — это идеальная возможность побывать во Львове и с головой погрузиться в его атмосферное и многослойное прошлое.

В городе 11–13 сентября запланировали десятки бесплатных событий: экскурсии по закрытым или малоизвестным локациям, лекции, мастер-классы и прогулки.

Это возможность увидеть старинные фонды библиотеки Стефаника, заглянуть за кулисы театра, посетить старинные виллы, узнать историю городских водоемов и поговорить о сохранении природного наследия. Для многих мероприятий нужна предварительная регистрация.

10 интересных мероприятий во Львове на Дни наследия 2026

Музей пожарного дела — экскурсия об истории спасательной службы. Невоспроизводимое природное наследие — выставка об исчезнувших и редких видах животных в Зоологическом музее Львовского национального университета имени Ивана Франко. Новая жизнь монастыря воскресенцев — история здания и открытия реставраторов. Библиотека Стефаника — сокровищница исторической памяти — рукописи, старопечатные книги и художественные коллекции. Львов — город трех митрополитов — лекция о религиозной истории города. Мастер-класс по писанкарству — возможность собственноручно воспроизвести традиционный орнамент. Созерцание городского наследия — прогулка вокруг Цитадели и бывшей тюрьмы на Лонцкого. Вилла Ломница — экскурсия по одной из загадочных частных вилл Львова. Матрица водной стихии — прогулка от древних колодцев к скрытым рекам и исчезнувшим водоемам. Тайны Погулянки — рассказ об историческом парке, его деревьях, водоемах и природном наследии.

Дни европейского наследия 2026: мероприятия в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске Дни европейского наследия продлятся 9–11 сентября.

Небанально будут рассказывать о многокультурном прошлом города, соединив историю с театром, музыкой, современным искусством и гастрономией.

Все основные мероприятия бесплатные, однако для части из них необходима регистрация.

10 интересных мероприятий в Ивано-Франковске

Форум по сохранению культурного наследия во Дворце Потоцких. Неоопера HAMLET — специальный показ в подземелье городской Ратуши. Старинными тропами современного города — театрализованная экскурсия. Экскурсия к Галицкому замку с рыцарскими боями. Фестиваль CULT.ROUTE во Дворце Потоцких. Музыкальные выступления в рамках фестивальной программы. Театральные перформансы и живые скульптуры. Стрельба из лука как часть фестивальных активностей. Дегустация блюд национальных кухонь этнических общин. Экспозиции и культурные активности, посвященные многонациональной истории Франковска.

А если хочешь продолжить знакомство с городом, читай: куда пойти в Ивано-Франковске — планируем яркий уикенд.