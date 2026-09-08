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Мешал звук мопеда: на Днепропетровщине мужчина прострелил грудь подростку

Марина Слизовская, редактор сайта 08 сентября 2026, 17:30 2 мин.
подозреваемый в стрельбе в подростка на Днепропетровщине

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