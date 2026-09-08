Мешал звук мопеда: на Днепропетровщине мужчина прострелил грудь подростку

В поселке Каменского района Днепропетровской области мужчина выстрелил в 13-летнего мальчика, потому что тот ездил на мопеде мимо его дома. Стрелку сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении.

Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в полиции Днепропетровской области.

Мужчина выстрелил в подростка из-за звука мопеда: что известно

2 сентября в поселке Каменского района Днепропетровщины 64-летний мужчина выстрелил в 13-летнего мальчика, в результате чего подросток получил проникающее ранение грудной клетки.

Сообщается, что правоохранители установили личность подозреваемого и изъяли у него оружие. Предварительно установлено, что мужчине не понравилось, что подросток ездил на мопеде мимо его дома, поэтому он выстрелил в сторону несовершеннолетнего.

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Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, в настоящее время пострадавший мальчик находится в больнице.

Во время обысков по месту жительства стрелка обнаружили и изъяли пневматические пистолет, ружье и патроны. Все это было направлено на экспертизу, чтобы установить происхождение оружия и обстоятельства, имеющие значение для следствия.

Отмечается также, что по согласованию с Желтоводской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине мужчина в СЗЧ ранил двух спецназовцев и совершил самоубийство.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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