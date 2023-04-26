Куда пойти в Ивано-Франковске: планируем взрывной уикэнд

Ивано-Франковск у многих ассоциируется с невероятными писателями, которых нам подарил этот город. Неудивительно, ведь именно здесь свои 40 лет провел революционер Иван Франко, здесь писал Коханців юстиції Юрий Андрухович, и именно во Франковске свои шедевры выпускает в свет Прохасько.

Однако этот город не ограничивается одними только литературными рамками. Он — туристический, обольстительный, художественный, и к тому же — очень вкусный! Куда пойти в Ивано-Франковске: самые интересные места, улицы и заведения — читай в материале.

Ивано-Франковск: интересные факты и краткая история

Если говорить об Украине в туристическом аспекте, то особым спросом среди туристов славится Львов. Хотя есть и другие невероятно красивые города, которые не следует обходить вниманием.

К примеру, Ивано-Франковск. Этот город богат интересными и исторически важными местами, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Сегодня он, кроме Франко и Андруховича, ассоциируется у молодежи с Ирэной Карпой, Ирмой Витовской, вокалисткой группы Lama и Юлей Вербой.

Однако он подарил нам также Майкла Щура, личного врача Зигмунда Фрейда, Юзефа Потоцкого, гетмана польской короны и многих других исторических и важных личностей.

Однако немногие знают, что Ивано-Франковск когда-то назывался по другому — Станиславов. Такое название он получил в 1662 году, когда польский магнат Анджей Потоцкий, возведя новый город, назвал его в честь своего старшего сына Станислава.

Название продержалось до 1963 года. Позже его переименовали в Ивано-Франковск в честь выдающегося сына украинского народа Ивана Франко.

Ивано-Франковск: гастрономические места, вкусные заведения и культура еды

Франковск давно славится своей гастрономической культурой. Здесь хорошо готовят банош, борщ и современные блюда, удачно переплетающиеся в своих сочетаниях. Стоит только вспомнить шеф-повара Елену Жаботинскую, которая несколько лет назад установила гастрономический рекорд.

На Вечевой площади вместе с командой женщина сварила 1 тонну 420 килограммов баноша. Сейчас эксперт работает бренд-шефом сети 23 Ресторана (заведений, которые очень популярны в Ивано-Франковске). В них входят: Urban Space 100, Delikacia, Manufactura, Говорить Івано-Франківськ, Промприбор и FABBRICA.

С особым теплом горожане советуют заведение Десятка. Это ресторан народной кухни, который славится большими блюдами и умеренными ценами.

Кроме этого, стоит упомянуть одну из самых интересных изюминок города — кафе Гарри Поттера. Само заведение оформлено в стилистике фильма.

Например, на стенах можно увидеть точные копии Смертельных Реликвий, знаменитые метлы, любимых восковых персонажей, картины-голограммы и распределительную шляпу.

Фанаты поттерианы также отмечают, что в каждом зале можно посмотреть любимый фильм, выпить масло-пиво и полностью погрузиться в атмосферу любимой ленты.

Где выпить вкусный кофе в Ивано-Франковске

Кофеен в этом городе множество. Однако можно выделить следующие:

Кавоварка. Место, где завтраки подают целый день. Медівня. Delikacia Фабрика Кави. Зерно істини. Ростерія кави Urban Space 100.

Где пьют пиво в Ивано-Франковске

Для любителей качественного крафтового пива, советуем обратить внимание на следующие заведения:

Copper Head;

Stanislavsʹka Halʹba;

HOSPODA;

Легенда;

Bierkeller.

Места, которые стоит посетить в Ивано-Франковске: украинская кухня

Если ты хочешь попробовать хорошую галицкую кухню с клецками и сытным борщом, присмотрись к таким заведениям:

Фамілія;

Перша сімейна ресторація Мулярових;

Зосина воля;

Come in;

Десятка;

Традиція;

Легенда.

Итальянская кухня в Ивано-Франковске

Если ты фанат(-ка) вкусной итальянской кухни и не можешь прожить уик-энд без сырной пиццы и карбонары, посети следующие рестораны:

FABBRICA;

Florens;

Bella ciao;

Veterano Pizza;

Феличита.

Куда пойти в Ивано-Франковске: креативные галереи

Если ты млеешь от искусства, то побывать во Франковске и не зайти в галерею — все равно что не заглянуть в Лувр в Париже! Например, добавь в список хотя бы одну интересную точку:

Contemporary Art Center;

Vagabundo;

Центр современного искусства;

Цмок;

Арт на Мур;

Выставочный зал Национального союза художников Украины;

Детектор.

Достопримечательности в Ивано-Франковске: невероятные улочки, парки, скверы и другие важные места

Ивано-Франковск — город, по которому можно и нужно ходить пешком. Все из-за красивой архитектуры города, интересных домов, парков и дворцов.

Однако если ты устал(-ла) бродить по улочкам, можно с легкостью пересесть на самокаты и велосипеды, которые сдаются чуть ли не на каждом уголке Франковска.

Сначала можно пойти на центральную площадь — Площадь Рынок. Она одновременно напоминает площадь во Львове и Ужгороде. Именно на ней расположена знаменитая Ратуша. Входной билет стоит 40 гривен.

Однако не жалей этих средств, ведь именно с Ратуши открывается невероятная панорама на весь город, все популярные и туристические улицы, церкви и скверы.

Кроме этого, с нее можно даже увидеть Карпаты (если пристально присмотреться). В здании Ратуши есть картинная галерея и исторический музей. Недалеко от Ратуши расположена улица Тринитацкая — одна из самых древних в городе. А самая маленькая улица в центре города — Труша.

Невозможно не упомянуть храмы, в которые стоит заглянуть хотя бы раз.

К примеру, Собор Воскресения Христова, коллегиальный костел Пресвятой Девы Марии, Кафедральный Собор Покрова Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви.

Кроме этого, невозможно обойтись без Стометровки, на которой расположена Крепость Бастион. Заходя в нее, можно увидеть множество интересных картин (ведь внутри работает галерея).

Во Франковске также советуют обращать внимание на детали: двери, окна и другие части зданий, выполненные в разной стилистике (в частности — барокко).

К примеру, интересные орнаменты можно увидеть на улице Шевченко. Там расположен памятник Тарасу Шевченко, который еще называют Хоббитом (из-за странных размеров и пропорций). Через дорогу от парка можно посетить городское озеро, популярное и атмосферное место.

Вообще Ивано-Франковск — город для людей и о людях. Здесь можно встретить рассвет на озере, где с первыми лучиками солнца рыбачат местные жители.

Прокатиться на самокатах от вокзала до центра города, насладиться отдыхом вместе с семьей, ведь большинство детских площадок разработаны в разных стилистиках (Пираты Карибского моря, сказочных и мульт-персонажей).

Это город, который полностью отличается от города Весны и любого другого областного центра, он уникален и интересен для каждого, кто хоть раз рискнет и возьмет билет в неожиданное, но крутое путешествие!

Читай, что посмотреть во Львове и какие главные достопримечательности обязательно стоит посетить.

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