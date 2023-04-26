Путешествия и вдохновение

Куда пойти в Ивано-Франковске: планируем взрывной уикэнд

Анна Голишевская, редактор сайта 26 апреля 2023, 21:00
Івано-Франківськ
Фото: Unsplash

Больше новостей
Історія водія Володимира з Дніпра
Стоял под дулами автоматов часами — история водителя, годами эвакуировавшего людей с оккупированных территорий
Кукурудза
Когда сажать кукурузу весной по обычному и лунному календарю
як кинути пити
Как бросить пить за пять простых шагов: советы ученых
Куда пойти в Ивано-Франковске: планируем взрывной уикэнд
Когда сажать розы весной: даты посадок от опытных садоводов и по лунному календарю
Смотреть больше

Материалы по теме

Історія водія Володимира з Дніпра
Стоял под дулами автоматов часами — история водителя, годами эвакуировавшего людей с оккупированных территорий
ChatGPT курси
Открой скрытые возможности искусственного интеллекта и укажи это в резюме: курсы по ChatGPT
Повістки
Законно ли заполнять повестку прямо на улице — объясняет адвокат
флешбеки війни
Флешбеки войны якорем тянут на дно? Психолог объяснила, как пережить дежавю

Видео
0:05:37
Історія водія Володимира з Дніпра

Стоял под дулами автоматов часами — история водителя, годами эвакуировавшего людей с оккупированных территорий
0:02:18
Иностранные студенты
“Если вы здесь живете, разве я не смогу?”: как иностранные студенты возвращаются в ВУЗы Украины
0:06:18
Лідія Насонова: історія вчительки з Донеччини про війну
Война дважды лишила ее дома, но она не сдается и продолжает учить детей! История учительницы из Донбасса
0:03:55
Іноземні і українські медики працюють разом
Путешествовал по Руанде, но таких ранений не видел — мировые медики объединились, чтобы вылечить украинцев
0:03:28
Волонтеры
Разделения на женщин и мужчин нет! Как работают волонтеры Красного Креста в опасных местах
Карта бойових дій в Україні
Оккупанты живут в детских лагерях, пока РФ ищет им замену: карта боевых действий в Украине 26 апреля в режиме онлайн
0:03:33
у Бердянському районі псевдо комендант особисто віддавав накази про побиття та розстріли
Командир отдавал жестокие приказы, заставляя пытать пленных за украинские Telegram-каналы
0:02:54
Ростислав Янчишен
Пророческая роль. Как жил и погиб солист Одесской оперы и защитник Украины Ростислав Янчишен
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
0:03:12
Запорожская область
Россияне уничтожили целый поселок за один день! Воспоминания жителей Запорожской области об оккупации
Больше видео
Кукурудза
Читать дальше
Когда сажать кукурузу весной по обычному и лунному календарю
як кинути пити
Читать дальше
Как бросить пить за пять простых шагов: советы ученых

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь