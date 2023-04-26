Куди піти в Івано-Франківську? Плануємо вибуховий вікенд

Івано-Франківськ у багатьох асоціюється з неймовірними письменниками, яке подарувало нам це місто. Не дивно, адже саме тут свої 40 років провів революціонер Іван Франко, тут писав Коханців юстиції Юрій Андрухович, і саме у Франківську свої шедеври випускає у світ Прохасько.

Однак це місто не обмежується тільки одними літературними рамками. Воно — туристичне, звабливе, мистецьке, а й до того ж — дуже смачне! Куди піти в Івано-Франківську: найцікавіші місця, вулиці та заклади — читай у матеріалі.

Івано-Франківськ: цікаві факти та коротка історія

Якщо говорити про Україну в туристичному аспекті, то особливий попит для відпочинку серед українців має Львів. Хоча є й інші неймовірно гарні міста, які не варто оминати увагою. Наприклад, Івано-Франківськ. Цей осередок багатий на цікаві та історично важливі місця, які варто побачити хоча б раз у житті.

Сьогодні воно, крім Франка та Андруховича, асоціюється у молоді з Іреною Карпою, Ірмою Вітовською, вокалісткою гурту Lama та Юлею Вербою.

Однак воно подарувало нам також Майкла Щура, особистого лікаря Зігмунда Фрейда, Юзефа Потоцького, гетьмана польської корони, та багатьох інших історичних й важливих осіб.

Однак мало хто знає, що Івано-Франківськ колись мав інакшу назву — Станиславів. Таку назву місто отримало у 1662 році, коли польський магнат Анджей Потоцький, звівши нове місто, назвав його на честь свого старшого сина Станіслава.

Назва протрималася до 1963 року. Пізніше його перейменували в Івано-Франківськ на честь видатного сина українського народу Івана Франка.

Івано-Франківськ: гастрономічні місця, смачні заклади та культура їжі

Франківськ давно славиться своєю гастрономічною культурою. Тут добре готують банош, борщ та сучасні страви, які вдало переплітаються у своїх поєднаннях. Варто тільки згадати шеф-кухарку Олену Жаботинську, яка кілька років тому встановила гастрономічний рекорд.

На Вічевому майдані разом із командою жінка зварила 1 тонну 420 кілограмів баношу. Зараз експертка працює бренд-шефом мережі 23 Ресторани (закладів, які є дуже популярними в Івано-Франківську). До них входять: Urban Space 100, Delikacia, Manufactura, Говорить Івано-Франківськ, Промприлад та FABBRICA.

З особливою ласкою містяни радять заклад Десятка. Це ресторан народної кухні, який славиться великими стравами та помірними цінами.

Крім цього, варто згадати одну з найцікавіших родзинок міста — кафе Гаррі Поттера. Сам заклад оформлено у стилістиці фільму. Наприклад, на стінах можна побачити точні копії Смертельних Реліквій, славнозвісні мітли, улюблених персонажів із воску, картини-голограми та розподільний капелюх.

Фанати поттеріани також виділяють те, що в кожному залі можна подивитися улюблений фільм, випити масла-пива та цілковито поринути в атмосферу улюбленої стрічки.

Де випити смачної кави в Івано-Франківську

Кав’ярень у цьому місті безліч. Однак можна виділити такі:

Кавоварка. Місце, де сніданки подають цілий день. Медівня. Delikacia. Фабрика кави. Зерно істини. Ростерія кави. Urban Space 100.

Де п’ють пиво в Івано-Франківську

Для любителів якісного крафтового пива, радимо звернути увагу на такі заклади:

Copper Head;

Stanislavsʹka Halʹba;

HOSPODA;

Легенда;

Bierkeller.

Місця, які варто відвідати в Івано-Франківську: українська кухня

Якщо ти бажаєш спробувати хорошу галицьку кухню з галушками та ситним борщем, придивися до таких закладів:

Фамілія;

Перша сімейна ресторація Мулярових;

Зосина воля;

Come in;

Десятка;

Традиція;

Легенда.

Італійська кухня в Івано-Франківську

Якщо ти — фанат(-ка) смачної італійської кухні, і не можеш прожити вікенд без сирної піци та карбонари, завітай в наступні ресторани:

FABBRICA;

Florens;

Bella ciao;

Veterano Pizza;

Фелічіта.

Куди піти в Івано-Франківську: креативні галереї

Якщо ти млієш від мистецтва, то побувати у Франківську і не зайти в галерею, — все одно що оминути Лувр в Парижі! Наприклад, додай до списку хоча б одну цікаву зупинку:

Contemporary Art Center;

Vagabundo;

Центр сучасного мистецтва;

Цмок;

Арт на Мур;

Виставковий зал Національної спілки художників України;

Детектор.

Визначні пам’ятки в Івано-Франківську: неймовірні вулички, парки, сквери та інші важливі місця

Франківськ — місто, по якому можна і потрібно ходити пішки. Це все через красиву архітектуру міста, цікаві будинки, парки та палаци.

Однак якщо ти втомився (-лася) блукати вуличками цього міста, можна з легкістю пересісти на самокати та велосипеди, на які натрапляєш ледь не на кожному куточку Франківська. Спершу можна піти на центральну площу — Площу Ринок.

Вона одночасно нагадує площу у Львові та Ужгороді. Саме на ній розташована славнозвісна Ратуша. Вхідний квиток коштує 40 гривень.

Однак не шкодуй цих коштів, адже саме з Ратуші відкривається неймовірна панорама на все місто, всі популярні й туристичні вулиці, церкви та сквери.

Крім цього, з неї можна навіть побачити Карпати (якщо добряче пригледітися). У будівлі Ратуші є картинна галерея та історичний музей.

Неподалік Ратуші розташована вулиця Тринітарська — одна з найдавніших у місті. Найменшою в центрі міста є вулиця Труша.

Неможливо й не згадати храми, у які варто зазирнути хоча б раз. Наприклад, Собор Воскресіння Христового, колегіальний костел Пресвятої Діви Марії, Кафедральний Собор Покрови Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви.

Крім цього, неможливо обійтися без Стометрівки, на якій розташована Фортеця Бастіон. Заходячи в неї, можна побачити безліч цікавих картин (адже всередині працює галерея).

У Франківську також радять звертати увагу на деталі: двері, вікна та інші частини будівель, які виконані у різній стилістиці (зокрема — бароковій).

Наприклад, цікаві орнаменти можна побачити на вулиці Шевченка. Саме там розташований пам’ятник Тарасу Шевченку, який ще називають Гобітом (через дивні розміри та пропорції). Через дорогу від парку можна відвідати міське озеро, яке є популярним та атмосферним місцем.

Взагалі Івано-Франківськ — місто для та про людей. Тут можна зустріти світанок на озері, де з першими промінчиками сонця рибалять місцеві.

Прокататися на самокатах з вокзалу до центру міста, насолодитися відпочинком разом із сім’єю, адже більшість дитячих майданчиків розроблені у різних стилістиках (Пірати Карибського моря, казкових та мульт-персонажів).

Це місто, яке цілком відрізняється від міста Весни та будь-якого іншого обласного центру, є унікальним та цікавим для кожного, хто хоч раз ризикне та придбає квиток у несподівану, але круту мандрівку!

Читай, що подивитись у Львові та які головні пам’ятки обов’язково варто відвідати.

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