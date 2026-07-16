З Днем бухгалтера 2026! Щирі та гарні привітання у прозі з професійним святом

День бухгалтера в Україні відзначають кілька разів на рік — восени та влітку. Цього дня вітають усіх, хто пов’язаний з бухгалтерією.

Коли відзначають Міжнародний день бухгалтера 2026, а також привітання з Міжнародним днем бухгалтера — читай у матеріалі.

День бухгалтера 2026: коли відзначають

Міжнародний день бухгалтера відзначають 10 листопада. В Україні День бухгалтера святкують 16 липня.

Міжнародний День бухгалтера святкують у всьому світі. Це ще один привід привітати всіх тих, хто причетний до події.

Тобто людей, які займаються бухгалтерською, економічною чи аудиторською діяльністю. Свято відзначають також викладачі економічних вишів, студенти та фахівці у сфері бухгалтерії.

Міжнародний день бухгалтера 2026: привітання у прозі

З Днем бухгалтера вітаю! Щастя, радості, достатку та терпіння бажаю! Нехай робота буде у задоволення, а в гаманці водяться гроші!

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Вітаю професіонала (-ку) з цим чудовим святом бухгалтера! Бажаю здійснення всіх мрій та сміливості йти до ще більших цілей!

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Вітаю зі святом! Сьогодні його відзначають найточніші та найпрагматичніші люди у світі! Дякую за уважність, відповідальність та посидючість! Бажаю більше любові, терпіння, працьовитості, легкості в роботі та миру!

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Вітаю з Міжнародним днем ​​бухгалтера! Дякую за професіоналізм та найточніші розрахунки! Бажаю мирного неба над головою, нескінченної енергії, оптимізму та креативу. Примножуй знання та завжди досягай того, що задумав (-ла)! Живи в балансі та гармонії кожен свій день!

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Вітаю з професійним святом! Нехай у тебе сходяться всі цифри та буде радість від роботи. Бажаю гарної зарплати, а в душі — кохання та щастя!

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Зі святом! Щоб у твоєму житті було якнайменше мінусів і якнайбільше плюсів! Щоденних успіхів на роботі та сім’ї, міцного здоров’я та сильного кохання.

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Шановні бухгалтери, вітаю вас зі святом! Бажаю море терпіння, легких звітів та більше відпочинку. Нехай буде багато грошей, радості, здоров’я та щастя!

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Бажаю, щоб тобі завжди нараховувалася велика зарплата! Більше посидючості, уважності та терпіння! Нехай енергія б’є ключем із самого ранку!

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Вітаю із Міжнародним днем ​​бухгалтера! Бажаю неймовірного щастя, якнайшвидшого миру, безпомилкової та безперешкодної діяльності. Нехай колеги завжди шанують, а начальство оцінює роботу максимально щедро! Миру та щастя в домі, любові та добра — у серці.

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Від щирого серця вітаю з Днем ​​бухгалтера і хочу побажати успіхів та стабільного щастя на роботі, багато хороших ідей та радісних подій у житті, великого достатку та здоров’я, любові та миру!

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