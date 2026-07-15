Для тебе Освіта

Вступ до аспірантури 2026: дати реєстрації, документи та прохідний бал

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Липня 2026, 16:00 3 хв.
Вступ до аспірантури 2026: коли розпочнеться
Фото Pexels

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