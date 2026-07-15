Вступ до аспірантури 2026: дати реєстрації, документи та прохідний бал

Вступна кампанія до аспірантури у 2026 році вже має затверджений графік. Майбутнім аспірантам потрібно буде скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ), а також пройти вступні випробування у закладі вищої освіти.

Розповідаємо, коли розпочнеться прийом заяв, які документи та результати іспитів потрібні для вступу і який прохідний бал необхідно набрати. Про це пише освітній портал Education.ua.

Коли вступ до аспірантури у 2026 році

Основний етап подання заяв для участі в конкурсному відборі триватиме з 8 до 25 серпня 2026 року.

Графік вступної кампанії передбачає такі ключові дати:

1–27 липня — реєстрація на вступні випробування у закладах вищої освіти для вступу на бюджет;

1 липня – 20 серпня — реєстрація на вступні випробування для вступу на контракт;

28 липня – 7 серпня — проведення співбесід та іспитів для бюджетної форми навчання;

28 липня – 23 серпня — проведення вступних випробувань для контрактної форми;

8–25 серпня — основний прийом заяв на вступ до аспірантури;

26 серпня – 7 вересня — іспити зі спеціальності, додаткові випробування та презентації дослідницьких пропозицій;

від 8 вересня — оприлюднення рекомендацій до зарахування;

до 14 вересня — завершення зарахування вступників;

15 вересня – 15 жовтня — додатковий набір на контракт (за рішенням університету).

Читати на тему Як подати заяву на вступ 2026 до ВНЗ: що потрібно знати вступникам Весь процес починається зі створення персонального профілю

Що потрібно для вступу до аспірантури у 2026 році

Для вступу на здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва необхідно пройти кілька етапів відбору.

Абітурієнти мають скласти:

ЄВІ — єдиний вступний іспит, який складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови;

ЄВВ — єдине вступне випробування з методології наукових досліджень;

іспит зі спеціальності у закладі вищої освіти;

додаткові випробування або презентацію дослідницької чи творчої пропозиції, якщо це передбачено правилами конкретного університету.

Для вступу також можна використати результати ЄВІ 2024 або 2025 року.

Для допуску до конкурсного відбору вступникам необхідно набрати:

не менше 300 балів за двома компонентами ЄВІ;

не менше 100 балів за ЄВВ.

Водночас ці показники є мінімальними для участі у конкурсі. Остаточний конкурсний бал формується з урахуванням результатів тесту з іноземної мови та ЄВВ, тому вищі результати значно підвищують шанси на вступ.

У 2026 році основна сесія єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування проходитиме з 14 до 29 липня.

Для тих, хто не зміг скласти іспити під час основної сесії, передбачена додаткова — з 24 до 28 серпня.

Раніше ми писали, який прохідний бал ЄВІ-2026 — читай в матеріалі про мінімальні пороги з кожного предмета.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!