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Як подати заяву на вступ 2026 до ВНЗ: що потрібно знати вступникам

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Липня 2026, 15:00 3 хв.
Вступ до університету 2026: як подати заяву онлайн
Фото Pexels

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