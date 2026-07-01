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Как подать заявление на поступление 2026 в ВУЗ: что нужно знать поступающим

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 июля 2026, 15:00 3 мин.
Поступление в университет 2026: как подать заявление онлайн
Фото Pexels

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