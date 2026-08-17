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Медогляд до 1 вересня: яких лікарів потрібно пройти школярам у 2026 році

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Серпня 2026, 13:00 3 хв.
Медичний огляд до 1 вересня: які лікарі потрібні
Фото Pexels

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