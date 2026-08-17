Медогляд до 1 вересня: яких лікарів потрібно пройти школярам у 2026 році

Наближення осені для багатьох батьків означає початок щорічного марафону з підготовки дитини до навчання. Окрім купівлі зошитів та форми, одним із найважливіших етапів є медичний огляд до 1 вересня.

Щоб отримати необхідні довідки вчасно та без зайвого стресу, варто заздалегідь розібратися, який огляд потрібен перед школою та як організувати цей процес у 2026 році.

Який огляд потрібен перед школою та які лікарі входять до довідки 086-0

За актуальними правилами Центру громадського здоровʼя, процедура значно спрощена. Основний медичний огляд до школи проводять лише два фахівці:

Сімейний лікар або педіатр (з яким підписано декларацію);

Лікар-стоматолог.

Саме педіатр координує весь медогляд перед навчанням. Він проводить загальний огляд, оцінює зріст, масу тіла, поставу, гостроту зору та слуху.

Тільки за наявності показань лікар може виписати направлення до хірурга, офтальмолога чи інших фахівців.

Медогляд в школу: які лікарі проводять обстеження та які аналізи потрібні

Розбираючи питання, медогляд в школу які лікарі та дослідження є обов’язковими, не варто забувати про лабораторну діагностику. Окрім візиту до педіатра, дитині необхідно здати:

Загальний аналіз крові та сечі;

Аналіз калу на гельмінти;

Для майбутніх першокласників — аналіз крові на цукор.

Якщо ти готуєтеся до переходу в інший клас у тому ж закладі, повторний розширений медичний огляд в школу не є обов’язковим — достатньо планового візиту до сімейного лікаря.

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Форма 086 1-0 в школу: які лікарі та щеплення обов’язкові

Ще одне популярне питання батьків — форма 086 1-0 в школу які лікарі мають поставити свій підпис та чи потрібні щеплення.

Насправді ця форма є висновком педіатра про загальний стан здоров’я. Проте вона нерозривно пов’язана з наявністю всіх необхідних вакцинацій за Календарем профілактичних щеплень.

Медичний огляд для школярів обов’язково включає перевірку вакцинації проти:

Дифтерії та правця (ревакцинація у 6 та 16 років);

Поліомієліту (у 6 років);

КПК (кір, паротит, краснуха — друга доза у 6 років).

Порада батькам: якщо графік щеплень порушено, цей медичний огляд до школи — ідеальний час, щоб надолужити пропущене. Запитуйте у лікаря про комбіновані вакцини, які дозволяють захистити дитину від кількох хвороб за один укол.

Як отримати висновок та завершити медичний огляд для школярів

Після проходження всіх етапів лікар видає заповнену форму 086/о. У ній зазначається не лише діагноз (або його відсутність), а й група для занять фізкультурою та інші рекомендації щодо режиму харчування чи фізичної активності.

Не відкладай медичний огляд до 1 вересня на останній тиждень літа.

Детальніше про обов’язкові щеплення ми розповідали раніше.

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