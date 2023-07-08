Це обов’язково! Новий календар профілактичних щеплень від МОЗ

Вакцинація — це спосіб захиститися від небезпечних хвороб, які колись вбивали чимало людей, а медицина була безсилою.

В Україні є десять небезпечних хвороб, від яких передбачена обов’язкова вакцинація дітей. За рекомендаціями ВООЗ оновили національний календар профілактичних щеплень.

Коли тепер треба вакцинувати дітей від гепатиту B, туберкульозу та інших хвороб, які зміни ввели й для чого вони потрібні, детально розповіли у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

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Зміни в календарі щеплень ґрунтуються на міжнародному досвіді проведення імунізації. Завдяки змінам Україна відповідатиме досвіду країн Європи. Ба більше, зміни допоможуть збільшити частку своєчасно щеплених дітей.

Єдине щеплення БЦЖ від туберкульозу діти отримуватимуть на 3-5 добу життя. Зміни відповідають рекомендаціям ВООЗ та визнані світовою медичною спільнотою.

Зміни відповідають рекомендаціям ВООЗ та визнані світовою медичною спільнотою. Другу дозу вакцини проти гепатиту B дитина отримуватиме у другий місяць життя. В майбутньому це значно зменшить кількість візитів на вакцинацію у перший місяць життя малюка.

Це можливо завдяки використанню комбінованої багатокомпонентної вакцини, яка захищатиме одразу від кількох хвороб одночасно.

А також через те, що вакцинація від гепатиту збігатиметься з іншими щепленнями імунізації.

Повний календар обов’язкових вакцинацій: оновлена версія

Гепатит В. Щеплення відбувається в три етапи. Першу дозу малюку дають в перший день життя. Другу та третю у два і шість місяців відповідно. Туберкульоз. Щеплення відбувається на 3-5 добу життя. Поліомієліт. У два, чотири та шість місяців малюк отримує перші три дози. Наступні три — у 18 місяців, шість та 14 років. Дифтерія та правець. Перші три дози будуть у два, чотири та шість місяців. У 18 місяців, шість та 16 років треба зробити ще по одному щепленню. Кашлюк. Малюк має отримати чотири щеплення: у два, чотири, шість та вісімнадцять місяців. Гемофільна інфекція, або ХІБ-інфекція. Від неї треба проходити вакцинацію у два, чотири та 12 місяців. Кір, краснуха, епідемічний паротит. Від цих хвороб треба щеплюватися двічі: у 12 місяців та шість років.

Нагадаємо, що усі ці вакцини для дітей безоплатні та доступні в усіх закладах первинної медичної допомоги України.

Чимало дітей зараз тимчасово перебувають за кордоном. Там є свій перелік необхідної вакцинації для дітей. Читай, які щеплення обов’язкові в ЄС.

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