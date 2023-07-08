Це обов’язково! Новий календар профілактичних щеплень від МОЗ

Вакцинація — це спосіб захиститися від небезпечних хвороб, які колись вбивали чимало людей, а медицина була безсилою.
В Україні є десять небезпечних хвороб, від яких передбачена обов’язкова вакцинація дітей. За рекомендаціями ВООЗ оновили національний календар профілактичних щеплень.
Коли тепер треба вакцинувати дітей від гепатиту B, туберкульозу та інших хвороб, які зміни ввели й для чого вони потрібні, детально розповіли у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.
Зміни в календарі щеплень ґрунтуються на міжнародному досвіді проведення імунізації. Завдяки змінам Україна відповідатиме досвіду країн Європи. Ба більше, зміни допоможуть збільшити частку своєчасно щеплених дітей.
Це можливо завдяки використанню комбінованої багатокомпонентної вакцини, яка захищатиме одразу від кількох хвороб одночасно.
А також через те, що вакцинація від гепатиту збігатиметься з іншими щепленнями імунізації.
Нагадаємо, що усі ці вакцини для дітей безоплатні та доступні в усіх закладах первинної медичної допомоги України.
Нагадаємо, що усі ці вакцини для дітей безоплатні та доступні в усіх закладах первинної медичної допомоги України.
Чимало дітей зараз тимчасово перебувають за кордоном. Там є свій перелік необхідної вакцинації для дітей. Читай, які щеплення обов’язкові в ЄС.
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