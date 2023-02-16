Батьківство

Більше страху, аніж болі! Як підтримати дитину перед щепленням — поради МОЗ

Діана Просяник, практикантка сайту 16 Лютого 2023, 07:00
Як підтримати дитину перед щепленням
Фото: Unsplash

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Більше страху, аніж болі! Як підтримати дитину перед щепленням — поради МОЗ

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