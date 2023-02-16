Більше страху, аніж болі! Як підтримати дитину перед щепленням — поради МОЗ

У кожного з дитинства є право на вакцини. Малечі зазвичай починають робити щеплення ще в пологовому та в процесі росту їх роблять згідно з календарем. Та у старшому віці діти можуть почати хвилюватися перед щепленням і боятися цього процесу.

Про те, як підтримати дитину перед вакцинацією, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я України.

Опиши процес

Розкажи дитині, що робитиме медичний працівник у деталях. Поясни, що робитимуть до, під час та після проведення процедури.

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Не зайвим буде проглянути разом з малечею відео чи мультфільм про вакцинацію, радять у МОЗ.

Не обманюй дитину, що укол буде безболісним.

Варто пояснити, що у такий спосіб вакцина зможе потрапити в організм і захистити від хвороби та її наслідків.

Розкажи про свій досвід

Поділися своїми спогадами з дитинства про щеплення, або ж розкажи, як це робили улюблені персонажі малечі, наприклад, Герміона Ґрейнджер, ведмедик Паддінґтон чи пес Патрон.

Візьми з собою до поліклініки улюблену іграшку чи річ дитини, яка може дати їй відчуття комфорту.

Запропонуй зробити вправу для зняття напруги

Якщо перед процедурою малеча стривожена, запропонуй їй зробити вправу для зняття стресу.

Для цього варто сильно стиснути щось руками та затриматися на 5 секунд у такому стані. Далі потрібно розслабитись та повторювати цю вправу.

Можна стискати власні долоні чи м’ячик.

Послухайте разом музику або поспівайте

Спільні співи чи прослуховування музики допоможуть дитині відволіктися від майбутнього щеплення та розслабитися.

У МОЗ радять разом із дитиною уявити місце, яке вона любить.

Попроси дитину описати те, що вона бачить, які запахи та звуки чує, що відчуває.

Це допоможе їй заспокоїтись.

Та коли в дитини починається напад паніки, вона не розуміє слів. Детальніше про те, як заспокоїти малюка у стресовій ситуації, ми розповідали раніше.

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