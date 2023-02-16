Больше страха, чем боли! Как поддержать ребенка перед прививкой — советы Минздрава

У каждого с детства есть право на вакцинацию. Малышам обычно начинают делать прививки еще в роддоме, и в процессе роста их делают согласно календарю. Но в старшем возрасте дети могут начать волноваться перед вакцинацией и бояться этого процесса.

О том, как поддержать ребенка перед вакцинацией, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Опиши процесс

Расскажи ребенку, что будет делать медицинский работник в деталях. Объясни, что будут делать до, во время и после проведения процедуры.

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Не лишним будет просмотреть вместе с малышом видео или мультфильм о вакцинации, советуют в Минздраве.

Не обманывай ребенка, что укол будет безболезненным.

Стоит объяснить, что таким образом вакцина сможет попасть в организм и защитить от болезни и ее последствий.

Расскажи о своем опыте

Поделись своими воспоминаниями из детства о прививках или расскажи, как это делали любимые персонажи малышей, например, Гермиона Грейнджер, мишка Паддингтон или пес Патрон.

Возьми с собой в поликлинику любимую игрушку или вещь ребенка, которая может дать ему ощущение комфорта.

Предложи сделать упражнение для снятия напряжения

Если перед процедурой малыш встревожен, предложи ему сделать упражнение для снятия стресса.

Для этого стоит сильно сжать что-то руками и задержаться на 5 секунд в таком состоянии. Далее нужно расслабиться и повторять это упражнение.

Можно сжимать собственные ладони или мячик.

Послушайте вместе музыку или пойте вместе

Совместное пение или прослушивание музыки помогут ребенку отвлечься от предстоящей прививки и расслабиться.

В Минздраве советуют вместе с малышом представить место, которое он любит.

Попроси ребенка описать то, что он или она видит, какие запахи и звуки слышит, что чувствует.

Это поможет ему успокоиться.

Но когда у ребенка начинается приступ паники, он не понимает слов. Подробнее о том, как успокоить малыша в стрессовой ситуации, мы рассказывали ранее.

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