Больше страха, чем боли! Как поддержать ребенка перед прививкой — советы Минздрава

У каждого с детства есть право на вакцинацию. Малышам обычно начинают делать прививки еще в роддоме, и в процессе роста их делают согласно календарю. Но в старшем возрасте дети могут начать волноваться перед вакцинацией и бояться этого процесса.
О том, как поддержать ребенка перед вакцинацией, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.
Расскажи ребенку, что будет делать медицинский работник в деталях. Объясни, что будут делать до, во время и после проведения процедуры.
Не лишним будет просмотреть вместе с малышом видео или мультфильм о вакцинации, советуют в Минздраве.
Не обманывай ребенка, что укол будет безболезненным.
Не обманывай ребенка, что укол будет безболезненным.
Стоит объяснить, что таким образом вакцина сможет попасть в организм и защитить от болезни и ее последствий.
Поделись своими воспоминаниями из детства о прививках или расскажи, как это делали любимые персонажи малышей, например, Гермиона Грейнджер, мишка Паддингтон или пес Патрон.
Возьми с собой в поликлинику любимую игрушку или вещь ребенка, которая может дать ему ощущение комфорта.
Если перед процедурой малыш встревожен, предложи ему сделать упражнение для снятия стресса.
Для этого стоит сильно сжать что-то руками и задержаться на 5 секунд в таком состоянии. Далее нужно расслабиться и повторять это упражнение.
Можно сжимать собственные ладони или мячик.
Совместное пение или прослушивание музыки помогут ребенку отвлечься от предстоящей прививки и расслабиться.
В Минздраве советуют вместе с малышом представить место, которое он любит.
Попроси ребенка описать то, что он или она видит, какие запахи и звуки слышит, что чувствует.
Попроси ребенка описать то, что он или она видит, какие запахи и звуки слышит, что чувствует.
Это поможет ему успокоиться.
Но когда у ребенка начинается приступ паники, он не понимает слов. Подробнее о том, как успокоить малыша в стрессовой ситуации, мы рассказывали ранее.
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