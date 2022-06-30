Когда у ребенка паника, он не понимает слов: советы психолога, как успокоить малыша в стрессовой ситуации

Россия увеличивает интенсивность и количество ракетных и авиаударов по всей Украине с целью запугивания мирного населения. Украинцы — сильная нация, но когда страх окутывает даже взрослых, что уж говорить о детях.

Психолог Виктория Любаревич-Торхова рассказала в эфире телемарафона, как успокоить себя и ребенка во время паники.

Что делать во время панической атаки

Психотерапевт советует прежде всего заранее продумать план действий в случае экстренной ситуации. Например, разработать маршрут до ближайшего укрытия кратчайшей дорогой.

Сейчас также смотрят

Тогда во время воздушной тревоги ты будешь точно знать алгоритм действий, а поэтому понимать, что делаешь все, что зависит от тебя.

Если же панические атаки происходят без причины, то помочь может техника дыхания: сначала “жадно” вдыхаем воздух, делаем паузу, а затем интенсивный и длинный выдох. Это упражнение нужно повторить трижды.

Во время паники кровь оттекает от тела, оно немеет, а человек концентрируется на ощущении страха. Поэтому нужно энергично трогать, массировать, пощипывать себя сверху вниз, чтобы снова разогнать кровь и привести себя в сознание.

Как успокоить ребенка

Дети чувствуют телом ярче, чем взрослые. Поэтому, чтобы успокоить ребенка, нужно прикоснуться к его грудной клетке и показать, как правильно дышать. Обязательно нужно выполнить дыхательное упражнение вместе.

Когда у ребенка паника, отключается разум и он не понимает слов. Он может услышать только интонацию.

Мы также можем пробудить ребенка хлопаньем в ладони перед его глазами. И когда мы видим хотя бы немного фокуса внимания, сразу даем ребенку инструкцию, что делать, — говорит Любаревич-Торхова.

Не нужно сдерживать эмоции малыша, критиковать или ругать его за чувство страха. Вместо этого следует проговорить, что ты видишь переживание ребенка, и дать уверенность в том, что все будет хорошо.

Как разговаривать с детьми о войне

Многие родители спрашивают, стоит ли рассказывать детям всю правду о войне в Украине. И если малышам воображение помогает справиться со стрессом, то дети старше десяти лет будто становятся младше с точки зрения эмоционального интеллекта.

Кстати, во время паники взрослые тоже словно становятся детьми и могут вести себя не по своему возрасту.

Очень важно говорить честно с детьми всех возрастов. Это как аксиома. Честно говорим: “Есть война, есть зло, к нам пришли злые соседи из России. Но у нас с тобой будет все хорошо, потому что мы все делаем для того, чтобы себя защитить”, — объясняет психолог.

Чтобы усилить эффект своих слов, можно вместе с ребенком планировать празднование победы Украины и жизнь после войны.

Любовь на расстоянии

Сейчас тысячи украинских семей оказались в разлуке друг с другом — матери с детьми уехали в безопасность, а папы остались защищать родную страну.

Едва ли не единственным способом коммуникации стали разговоры по телефону или встречи по видеосвязи. Но у детей часто возникает отторжение от такого общения, даже если они очень скучают по собеседнику.

Поэтому психотерапевт советует понемногу уговаривать их общаться и давать план разговора. Например, сначала поздороваться, потом рассказать о своем дне и планах на завтра.

А родителям нужно понять, что ребенок не хочет разговаривать не потому, что он злится или обижен, а потому, что ему больно от разлуки. Малышам важно физическое присутствие родных рядом, и это их базовая потребность.

Война кладет свое черное отражение на психоэмоциональное состояние как взрослых, так и детей. Последствиями постоянного стресса могут быть нервные тики, заикания, депрессии и т.д.

Министерство здравоохранения Украины дало советы, как лечить нервные тики у детей.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!