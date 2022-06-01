Из-за войны у ребенка начался нервный тик? Минздрав о причинах, типах и лечении этого расстройства

Война накладывает черный отпечаток на психоэмоциональное состояние как взрослых, так и детей. Последствиями постоянного стресса могут быть нервные тики, заикания, депрессии и т.д.
Министерство здравоохранения рассказало, как родителям защитить своих малышей от губительного влияния тревог войны.
Факторы развития нервных тиков у детей могут быть разными:
Существует три вида тиковых расстройств, в зависимости от которых назначается индивидуальная терапия:
Минздрав рекомендует родителям отвлечь ребенка интересным занятием. Это временно устранит неприятные симптомы.
Чтобы остановить нервный тик, нужно сделать следующее упражнение:
Методами лечения нервных тиков является психологическая коррекция, когнитивно-поведенческая терапия и медикаментозное лечение. Последнее назначает детский врач-невролог или психиатр, если другие варианты лечения не помогли.
В целом, чтобы минимизировать стресс и сохранить детскую психику, следует ограничить просмотр новостей для детей младше десяти лет. Минздрав рекомендует не обсуждать военные события в присутствии малыша.
Лучшими способами отвлечь ребенка являются игры, книги, рисование, аудиосказки и т.д. Читай, как успокоить и поддержать ребенка в зоне активных боевых действий.