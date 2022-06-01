Из-за войны у ребенка начался нервный тик? Минздрав о причинах, типах и лечении этого расстройства

Война накладывает черный отпечаток на психоэмоциональное состояние как взрослых, так и детей. Последствиями постоянного стресса могут быть нервные тики, заикания, депрессии и т.д.

Министерство здравоохранения рассказало, как родителям защитить своих малышей от губительного влияния тревог войны.

Причины нервных тиков

Факторы развития нервных тиков у детей могут быть разными:

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психоэмоциональное возбуждение (острая травма или постоянный психологический дискомфорт в семье);

“тик 1 сентября” — примерно у каждого десятого школьника нервный тик проявляется в первые дни посещения школы;

нарушение питания (недостаточность кальция и магния);

нарушение режима дня и пагубные привычки (переутомление, хроническое недосыпание);

наследственная склонность.

Типы тиковых расстройств

Существует три вида тиковых расстройств, в зависимости от которых назначается индивидуальная терапия:

Транзиторное (преходящее) тиковое расстройство. Может проявляться голосовыми или моторными тиками. Симптомы полностью исчезают в течение года.

Хроническое моторное тиковое расстройство длится более года. Проявляется без вокального компонента.

Синдром Туретта. При этом расстройстве физические и звуковые тики происходят одновременно. Встречается у мальчиков в десять раз чаще, чем у девочек.

Как помочь ребенку с нервными тиками

Минздрав рекомендует родителям отвлечь ребенка интересным занятием. Это временно устранит неприятные симптомы.

Чтобы остановить нервный тик, нужно сделать следующее упражнение:

Умеренно нажимать пальцем в области надбровной дуги и удерживать в течение 10 секунд. С такой же силой надавить в течение 10 секунд в области внутреннего и наружного угла глаза. Сильно зажмурить глаза на 3-5 секунд, максимально напрягая веки. Повторить упражнение три раза с интервалом в минуту.

Методами лечения нервных тиков является психологическая коррекция, когнитивно-поведенческая терапия и медикаментозное лечение. Последнее назначает детский врач-невролог или психиатр, если другие варианты лечения не помогли.

В целом, чтобы минимизировать стресс и сохранить детскую психику, следует ограничить просмотр новостей для детей младше десяти лет. Минздрав рекомендует не обсуждать военные события в присутствии малыша.

Лучшими способами отвлечь ребенка являются игры, книги, рисование, аудиосказки и т.д. Читай, как успокоить и поддержать ребенка в зоне активных боевых действий.