Через війну в дитини почався нервовий тик? МОЗ про причини, типи та лікування цього розладу

Війна кладе свій чорний відбиток на психоемоційний стан як дорослих, так і дітей. Наслідками постійного стресу можуть бути нервові тики, заїкання, депресії тощо.

Міністерство охорони здоров’я розповіло, як батькам захистити свою малечу від згубного впливу тривог війни.

Причини нервових тиків

Фактори розвитку нервових тиків у дітей можуть бути різними:

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психоемоційне збудження (гостра травма чи постійний психологічний дискомфорт у родині);

“тик 1 вересня” — приблизно в кожного десятого школяра нервовий тик проявляється в перші дні відвідування школи;

порушення харчування (недостатність кальцію та магнію);

порушення режиму дня та згубні звички (перевтома, хронічне недосипання);

спадкова схильність.

Типи тикових розладів

Існує три види тикових розладів, залежно від яких призначається індивідуальна терапія:

Транзиторний (минущий) тиковий розлад. Може проявлятися голосовими чи моторними тиками. Симптоми повністю зникають протягом року.

Хронічний моторний тиковий розлад — триває понад рік. Проявляється без вокального компонента.

Синдром Туретта. При цьому розладі фізичні та звукові тики відбуваються одночасно. Зустрічається у хлопчиків удесятеро частіше, ніж у дівчаток.

Як допомогти дитині з нервовими тиками

МОЗ рекомендує батькам відволікти дитину цікавим заняттям. Це тимчасово усуне неприємні симптоми.

Щоб зупинити нервовий тик, потрібно зробити таку вправу:

Помірно натискати пальцем у ділянці надбрівної дуги й утримувати протягом 10 секунд. З такою ж силою надавити протягом 10 секунд у ділянці внутрішнього та зовнішнього кута ока. Сильно заплющити очі на 3-5 секунд, максимально напружуючи повіки. Повторити вправу тричі з інтервалом у хвилину.

Методами лікування нервових тиків є психологічна корекція, когнітивно-поведінкова терапія та медикаментозне лікування. Останнє призначає дитячий лікар-невролог або психіатр, якщо інші варіанти лікування не допомогли.

Загалом, щоб мінімізувати стрес та зберегти дитячу психіку, варто обмежити перегляд новин для дітей, молодших за десять років. МОЗ рекомендує не обговорювати воєнні події в присутності малечі.

Найкращими способами відволікти дитину є ігри, книги, малювання, аудіоказки тощо. Читай, як заспокоїти та підтримати дитину в зоні активних бойових дій.