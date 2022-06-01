Через війну в дитини почався нервовий тик? МОЗ про причини, типи та лікування цього розладу

Війна кладе свій чорний відбиток на психоемоційний стан як дорослих, так і дітей. Наслідками постійного стресу можуть бути нервові тики, заїкання, депресії тощо.
Міністерство охорони здоров’я розповіло, як батькам захистити свою малечу від згубного впливу тривог війни.
Фактори розвитку нервових тиків у дітей можуть бути різними:
Існує три види тикових розладів, залежно від яких призначається індивідуальна терапія:
МОЗ рекомендує батькам відволікти дитину цікавим заняттям. Це тимчасово усуне неприємні симптоми.
Щоб зупинити нервовий тик, потрібно зробити таку вправу:
Методами лікування нервових тиків є психологічна корекція, когнітивно-поведінкова терапія та медикаментозне лікування. Останнє призначає дитячий лікар-невролог або психіатр, якщо інші варіанти лікування не допомогли.
Загалом, щоб мінімізувати стрес та зберегти дитячу психіку, варто обмежити перегляд новин для дітей, молодших за десять років. МОЗ рекомендує не обговорювати воєнні події в присутності малечі.
Найкращими способами відволікти дитину є ігри, книги, малювання, аудіоказки тощо. Читай, як заспокоїти та підтримати дитину в зоні активних бойових дій.