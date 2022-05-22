Батьківство

Заїкання — не вирок. Комаровський про лікування дефекту мови та роль батьків у цьому процесі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Травня 2022, 17:00
Як позбутись заїкання у дітей - поради Доктора Комаровського
Фото: Unsplash

Більше новин
Українські чоловіки - хто може виїхати за кордон у воєнний час
Хто з чоловіків може виїхати з України під час воєнного стану та петиція про зняття заборони: розбираємо детально
Виступ Зеленського у Верховній Раді 22.05.2022
Україна та Польща пишуть новий том спільної історії — основні тези зі звернення Зеленського у Верховній Раді
Реферндуми в Україні
Що таке референдум простими словами: приклади з історії та чи бути “ХНР”
Грошова допомога від ООН
Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Розповідаємо, як оформити допомогу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Яку зелень посадити на балконі
Город для душі та здоров’я: яку зелень виростити на балконі
Заїкання — не вирок. Комаровський про лікування дефекту мови та роль батьків у цьому процесі
Мавпяча віспа прокинулась: що це та чи варто тобі переживати з цього приводу? Пояснює інфекціоністка
Став шлунок: як полегшити стан у домашніх умовах?
“Став” шлунок: як запустити травний процес в домашніх умовах
алергія
Сезонна алергія: як допомогти собі самостійно, поради від МОЗ

Відео
Виступ Зеленського у Верховній Раді 22.05.2022

Україна та Польща пишуть новий том спільної історії — основні тези зі звернення Зеленського у Верховній Раді
Реферндуми в Україні
Що таке референдум простими словами: приклади з історії та чи бути “ХНР”
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні продовжено. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:29:49
Анджей Дуда
Після Бучі та Бородянки — з Росією жодних справ! Потужний виступ Анджея Дуди у Верховній Раді
Андрій Білецький розповів про підтримку гарнізону в Маріуполі
Проривались до Маріуполя на вертольотах — Білецький про підмогу бійцям з Азовсталі
Українські військові, зсу
Коли Україна піде в контрнаступ та скільки військових РФ залишилось вмирати за ідею Путіна — експерти СІТ
0:04:11
Під час війни для орендарів будуть знижки та пільги
Під час війни для орендарів будуть знижки та пільги: Ольга Батова про програму
0:00:29
ЗСУ знищили техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст
Їх настигла карма! Як ЗСУ знищили техніку, яка зруйнувала міст і обстрілювала Сєвєродонецьк
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 22 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 22 травня
Більше відео
Грошова допомога від ООН
Читати далі
Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Розповідаємо, як оформити допомогу
Як отримати компенсацію за зруйноване окупантами житло
Читати далі
Надійні поради: як отримати відшкодування за зруйноване майно

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь