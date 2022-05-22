Заикание — не приговор. Комаровский о лечении дефекта речи и роли родителей в этом процессе

Заикание у ребенка может негативно влиять на самооценку, коммуникацию со сверстниками и качество жизни в целом. В случае бездействия родителей и ошибок во время лечения эта проблема может остаться с человеком навсегда.

Врач высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как помочь своему малышу избавиться от заикания, когда обязательно следует идти к логопеду и есть ли медицинские препараты для лечения этого дефекта речи.

Почему возникает заикание

Доктор Комаровский называет несколько причин, с которыми может быть связано нарушение речи:

Генетические факторы — процесс координации мыслей, дыхания, фонации, артикуляции.

Нейрогенные факторы — травма, инсульт.

Психогенное заикание — острое психическое воздействие.

Хотя научные исследования утверждают, что испуг очень редко может быть причиной заикания, врач отмечает, что с началом войны родители все чаще обращаются к нему с этой проблемой.

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В целом заикание встречается примерно у 1% населения. При этом заикаются от 5 до 10% детей.

7,5% детей заикаются, однако среди взрослых заикаются только 1% людей. То есть, в большинстве случаев эта проблема проходит сама по себе, — рассказывает Комаровский.

Когда нужно обращаться к логопеду

В Украине лечением заикания занимаются логопеды (языковые патологи).

К ним следует обращаться, если:

заикание у ребенка длится дольше 3-6 месяцев и нет признаков улучшения; заикание наследственное в семье. Тогда нужно сразу идти к врачу; ребенку дискомфортно с заиканием, нарушается коммуникация со сверстниками, появляются депрессивные настроения.

Учти, что логопеды должны работать не только с ребенком, но и с его окружением. Они должны научить родителей помогать ребенку.

Каждые два дня ходить к логопеду не нужно. Достаточно приходить раз в два месяца, чтобы скорректировать лечение. Это длительный процесс, поэтому взрослым нужно набраться терпения.

Основные ошибки родителей во время лечения

По словам Комаровского, родители могут испортить ребенку жизнь, если будут неправильно реагировать на его языковые дефекты. Эмоциональной реакции на заикание не должно быть вообще ни со стороны родителей, ни со стороны других членов семьи.

Не нужно помогать малышу говорить — подсказывать, произносить слова за него, перебивать, завершать предложение вместо него.

Слушай спокойно и терпеливо, и вдумывайся в смысл слов ребенка, а не в то, как он говорит.

Не ругай малыша за заикание, не заставляй его повторять сказанное еще раз и не обращай внимание на слова и звуки, которые заполняют паузы (“ну”, “эм” и т.д.).

Зафиксировано, что люди меньше заикаются, когда поют в хоре или синхронно разговаривают с кем-нибудь. Попробуй вместе с ребенком петь, читать стихи. Можно также медленно говорить шепотом.

Комаровский объясняет, что дети копируют поведение и интонацию взрослых. Если родители говорят слишком быстро, малыш тоже постарается быстро произносить слова.

Но поскольку его особенности не позволяют ему успевать за темпом речи взрослых, он начинает заикаться.