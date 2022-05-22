Заикание — не приговор. Комаровский о лечении дефекта речи и роли родителей в этом процессе

Врач высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как помочь своему малышу избавиться от заикания, когда обязательно следует идти к логопеду и есть ли медицинские препараты для лечения этого дефекта речи.
Доктор Комаровский называет несколько причин, с которыми может быть связано нарушение речи:
Хотя научные исследования утверждают, что испуг очень редко может быть причиной заикания, врач отмечает, что с началом войны родители все чаще обращаются к нему с этой проблемой.
В целом заикание встречается примерно у 1% населения. При этом заикаются от 5 до 10% детей.
7,5% детей заикаются, однако среди взрослых заикаются только 1% людей. То есть, в большинстве случаев эта проблема проходит сама по себе, — рассказывает Комаровский.
7,5% детей заикаются, однако среди взрослых заикаются только 1% людей. То есть, в большинстве случаев эта проблема проходит сама по себе, — рассказывает Комаровский.
В Украине лечением заикания занимаются логопеды (языковые патологи).
К ним следует обращаться, если:
Учти, что логопеды должны работать не только с ребенком, но и с его окружением. Они должны научить родителей помогать ребенку.
Учти, что логопеды должны работать не только с ребенком, но и с его окружением. Они должны научить родителей помогать ребенку.
Каждые два дня ходить к логопеду не нужно. Достаточно приходить раз в два месяца, чтобы скорректировать лечение. Это длительный процесс, поэтому взрослым нужно набраться терпения.
По словам Комаровского, родители могут испортить ребенку жизнь, если будут неправильно реагировать на его языковые дефекты. Эмоциональной реакции на заикание не должно быть вообще ни со стороны родителей, ни со стороны других членов семьи.
Не нужно помогать малышу говорить — подсказывать, произносить слова за него, перебивать, завершать предложение вместо него.
Слушай спокойно и терпеливо, и вдумывайся в смысл слов ребенка, а не в то, как он говорит.
Слушай спокойно и терпеливо, и вдумывайся в смысл слов ребенка, а не в то, как он говорит.
Не ругай малыша за заикание, не заставляй его повторять сказанное еще раз и не обращай внимание на слова и звуки, которые заполняют паузы (“ну”, “эм” и т.д.).
Зафиксировано, что люди меньше заикаются, когда поют в хоре или синхронно разговаривают с кем-нибудь. Попробуй вместе с ребенком петь, читать стихи. Можно также медленно говорить шепотом.
Комаровский объясняет, что дети копируют поведение и интонацию взрослых. Если родители говорят слишком быстро, малыш тоже постарается быстро произносить слова.
Но поскольку его особенности не позволяют ему успевать за темпом речи взрослых, он начинает заикаться.
Поэтому, прежде всего, родителям нужно обращать внимание на собственную речь и пытаться говорить спокойно и медленно.
Поэтому, прежде всего, родителям нужно обращать внимание на собственную речь и пытаться говорить спокойно и медленно.
Врач рассказывает, что медицинских препаратов, которые предназначены для лечения заикания, не существует. Поэтому не стоит доверять врачам, которые начинают выписывать витаминки или другие лекарства против этой проблемы.
Однако заикание может быть симптомом других болезней: гиперактивности, аутизма, депрессии, панических расстройств и т.д. Тогда медики назначают определенные препараты для лечения основного заболевания, которое усиливает заикание. Такой вариант возможен.
Абсолютное большинство украинских детей билингвисты, ведь с рождения слышат по крайней мере два языка — украинский и русский.
Некоторые родители сейчас пытаются изменить ситуацию и приучать малыша к другому иностранному, например, английскому. Читай, полезен ли детский билингвизм.