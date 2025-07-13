Сексуальная аллергия: как распознать и лечить гиперчувствительность к сперме

Исследователи отмечают увеличение случаев гиперчувствительности к семенной плазме (SPH), или аллергии на сперму, среди женщин.

Это состояние может проявляться от легких местных реакций до жизнеугрожающего анафилактического шока.

Что такое аллергия на сперму?

Как сообщает издание The Conversation, аллергическую реакцию вызывают не сами сперматозоиды, а белки, содержащиеся в семенной плазме.

Этот феномен, впервые задокументированный в 1967 году, классифицируется как гиперчувствительность 1 типа.

Симптомы SPH варьируются от легких до тяжелых:

Местные реакции: жжение, зуд, покраснение, отек вульвы или влагалища.

Системные проявления: крапивница (сыпь), затрудненное дыхание, головокружение, насморк или даже анафилаксия – острая, потенциально смертельная иммунная реакция.

Недооцененная проблема

До 1997 года считалось, что аллергия на сперму встречается менее чем у 100 женщин во всем мире.

Однако исследование аллерголога Джонатана Бернстайна показало, что почти 12% женщин, жалующихся на симптомы после полового акта, имели вероятную гиперчувствительность к сперме.

Реальные цифры, вероятно, значительно выше. Множество случаев остаются недиагностированными или их ошибочно принимают за ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), грибковые инфекции или общую чувствительность.

Исследование 2024 года, опубликованное в American Journal of Reproductive Immunology, подтвердило, что SPH более распространена, чем предполагалось, и часто неправильно диагностируется.

Причины и перекрестные реакции

Основным аллергеном является простатоспецифический антиген (PSA) — белок, присутствующий в семенной плазме всех мужчин.

Это означает, что у женщины может возникнуть аллергическая реакция на сперму любого мужчины.

Также существуют свидетельства перекрестной реактивности:

Белок Can f 5 (содержащийся в слюне и шерсти собак) имеет сходную структуру с человеческим PSA. Поэтому женщины с аллергией на собак могут также реагировать на сперму.

Были зафиксированы случаи, когда женщина с аллергией на бразильские орехи получала крапивницу после секса, предположительно из-за следов белков ореха в семенной жидкости партнера.

Почему эта аллергия остается малоизвестной?

О SPH почти никто не знает, поскольку симптомы, связанные с сексом, часто замалчиваются.

Стыд, стигматизация и низкая осведомленность среди врачей приводят к тому, что многие женщины не обращаются за помощью.

Если секс регулярно вызывает у тебя зуд, боль или недомогание — и презервативы помогают — возможно, у тебя аллергия на сперму.

Не игнорируй эти сигналы и обратись к врачу.

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